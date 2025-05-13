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Madrid es por cuarto año consecutivo la región con listas de espera quirúrgicas más bajas de España

Con tan solo 50 días de demora, sigue líder en esta lista para cirugías no urgentes, con la media nacional de 121 y 142 en Cataluña. La región también se sitúa entre las mejores CCAA en la atención de las consultas por los especialistas médicos

| etiquetas: madrid , sanidad , listas , espera
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17 comentarios
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Comentarios destacados:    
Chinchorro #2 Chinchorro *
Normal; gran parte de la fuerza laboral de Madrid en vive Castilla la Mancha y Castilla León, donde están empadronados y tienen sus médicos. Es como los andaluces que van y vienen a trabajar todos los días a Gibraltar, quincemil almas cada día trabajan en el peñón y duerme, vive y disfruta de los servicios públicos de Andalucía.

www.diarioarea.com/gibraltar/record-historico-de-trabajadores-transfro

Dumping creo que lo llaman.
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#4 Pitchford *
#2 Esos trabajadores transfronterizos generarán ingresos por impuestos en Madrid, que podrían permitir un mayor gasto sanitario per capita, como ocurre en el rico País Vasco, pero en realidad el gasto sanitario per capita de Madrid es casi el más bajo de todas las comunidades, junto con Cataluña, seguramente por la optimización que permite una gran población con alta densidad. Probablemente, trabajadores en la privada con menores sueldos y mayor productividad que en la pública explique en parte los resultados. En cambio en atención primaria estará seguramente de las peores.
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Chinchorro #7 Chinchorro
#4 El derivar a la empresa Quirón (con su red de clínicas privadas bien establecida y asentada) recursos públicos constantemente para operaciones sencillas es probable que también tenga que ver.
Eso y reutilizar material sanitario de un solo uso, que ahorra mucha pasta, claro.

www.eldiario.es/sociedad/empresa-gestora-hospital-publico-torrejon-ord
1 K 22
#12 Pitchford
#7 Hombre, la piratería siempre ayuda a mejorar los costes..
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crob #9 crob
#2 Los mejore dumpings y extrenalizaciones de costes los de Madriz
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masde120 #1 masde120
Aquí la gráfica por comunidad  media
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oceanon3d #3 oceanon3d *
La misma mierda de siempre.

Para el chiringuito de las privadas facturar este tipo de servicios es la joya de la corona para llenarse los bolsillos.

Preguntad mejor por el servicio primario de salud que es el pilar de la sanidad y la joya de la corona. Hundido en la mierda en Madrid, en la cola de España con diferencia.Y si me apuráis mirad también el paso intermedio de las especialidades.

Que no os engañen; lo privado sale caro al bolsillo de todos y el PP hace negocio (una corrupción muy difícil de llevar a tribunales) para llenar también los suyos.
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masde120 #6 masde120 *
#3 Pues lo he buscado por si acaso, no he encontrado de la ultima encuesta pero si de hace poco. Aqui ves que no está peor tampoco
No acabo de entender, los datos son los datos. Yo sinceramente estoy muy sorprendido pero entre tú y el #_2 que me tiene bloqueado pero comenta en la noticia (menudo tirabuzón mental de 4 vueltas) no hay que buscar 14 pies a cada gato. A mi me ha sorprendido pero soy capaz de asumir la realidad. Y viva la sanidad publica, más barata, de más calidad y mejor para todos. Pero todo el día por aquí Ayuso publi y de las demas CCAA no sale nada y están como el culo. Creo que va siendo hora  media
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ElJamoon #10 ElJamoon
Buena publicidad encubierta de Ayuso que están repitiendo hasta la saciedad los medios afines, pero no está completa si no se compara con que Madrid tiene la mayor lista de espera de especialistas:
www.newtral.es/ayuso-listas-espera-madrid/20250513/
Eso es hacerse trampas al solitario.
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masde120 #13 masde120
#10 Esa que mandas tú es del 2024, habría que mirar la ultima, me sale que algo ha bajado pero no se encontrarla exactamente con el nombre especialista. A ver si hay algún medio que ponga todo junto y ya está. Aquí desde luego no sería. O de un bando o de otro
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#15 fingulod
#13 El problema es el que dice #10

Es una trampa vieja para reducir listas de espera. Si no te ve el médico, no entras. Es una forma de trampear las listas.
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ElJamoon #16 ElJamoon
#13 Cuando la encuentres, nos avisas.
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#5 Sacapuntas
En Madrid, la mayoría de las cirugías no urgentes se derivan y operan en clínicas privadas o con cirugía pública ambulatoria. La mayoría de las cirugías más complicadas y con riesgos serios, en la pública, por supuesto.
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#11 Cualicuatrototem
¿Y cómo es posible?
Primero, una atención primaria con esperas enormes: más de un mes para un cita con el médico de cabecera; un año, de octubre a octubre, para un cita con el oftalmólogo; varios meses para el otorrino...
Segundo, financiación con dinero público de la sanidad privada, ¿cómo?, pues con una muy buena financiación a la sanidad no primaria, como las cirugías. De esto se benefician las aseguradoras sanitarias privadas que ofrecen atención primaria en plazos razonables y derivan a…   » ver todo el comentario
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#14 dsj
El truco está en no tener médicos de cabecera ni especialistas que receten operaciones, así hay poca gente que consiste se atendía antes de morirse o pedir un crédito para ir ala privada. Y malas los datos.

Además las operaciones son muy rentables en Quirón y demás amigos
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#17 wictor69
Cuando se considera que se entra en la lista de espera?? Por ahí puede haber mucha trampa
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Mesto #8 Mesto
Que comience el lloriqueo progre  media
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menéame