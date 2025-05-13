Madrid es por cuarto año consecutivo la región con listas de espera quirúrgicas más bajas de España

Con tan solo 50 días de demora, sigue líder en esta lista para cirugías no urgentes, con la media nacional de 121 y 142 en Cataluña. La región también se sitúa entre las mejores CCAA en la atención de las consultas por los especialistas médicos
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www.diarioarea.com/gibraltar/record-historico-de-trabajadores-transfro
Dumping creo que lo llaman.
Eso y reutilizar material sanitario de un solo uso, que ahorra mucha pasta, claro.
www.eldiario.es/sociedad/empresa-gestora-hospital-publico-torrejon-ord
Para el chiringuito de las privadas facturar este tipo de servicios es la joya de la corona para llenarse los bolsillos.
Preguntad mejor por el servicio primario de salud que es el pilar de la sanidad y la joya de la corona. Hundido en la mierda en Madrid, en la cola de España con diferencia.Y si me apuráis mirad también el paso intermedio de las especialidades.
Que no os engañen; lo privado sale caro al bolsillo de todos y el PP hace negocio (una corrupción muy difícil de llevar a tribunales) para llenar también los suyos.
No acabo de entender, los datos son los datos. Yo sinceramente estoy muy sorprendido pero entre tú y el #_2 que me tiene bloqueado pero comenta en la noticia (menudo tirabuzón mental de 4 vueltas) no hay que buscar 14 pies a cada gato. A mi me ha sorprendido pero soy capaz de asumir la realidad. Y viva la sanidad publica, más barata, de más calidad y mejor para todos. Pero todo el día por aquí Ayuso publi y de las demas CCAA no sale nada y están como el culo. Creo que va siendo hora
www.newtral.es/ayuso-listas-espera-madrid/20250513/
Eso es hacerse trampas al solitario.
Es una trampa vieja para reducir listas de espera. Si no te ve el médico, no entras. Es una forma de trampear las listas.
Primero, una atención primaria con esperas enormes: más de un mes para un cita con el médico de cabecera; un año, de octubre a octubre, para un cita con el oftalmólogo; varios meses para el otorrino...
Segundo, financiación con dinero público de la sanidad privada, ¿cómo?, pues con una muy buena financiación a la sanidad no primaria, como las cirugías. De esto se benefician las aseguradoras sanitarias privadas que ofrecen atención primaria en plazos razonables y derivan a… » ver todo el comentario
Además las operaciones son muy rentables en Quirón y demás amigos