edición general
9 meneos
19 clics
Macron dice que la misión para "disuadir" a Rusia de una nueva agresión a Ucrania está "lista" y que participarán 26 países

Macron dice que la misión para "disuadir" a Rusia de una nueva agresión a Ucrania está "lista" y que participarán 26 países

La llamada coalición de dispuestos, que se ha reunido este jueves en París, está la espera de que Trump se comprometa a dar algún apoyo a un plan de apoyo a Ucrania si hay un alto el fuego o acuerdo de paz mientras Rusia sigue sin dar señales de estar dispuesta a negociar

| etiquetas: francia , rusia , ucrania , guerra
8 1 0 K 95 actualidad
14 comentarios
8 1 0 K 95 actualidad
Comentarios destacados:      
bioibon #2 bioibon
Estos hijos de puta están completamente necesitados de una guerra en la que no van a participar ni ellos ni sus hijos. Saben que la economía ya no da para mas, y antes de aceptar su irrelevancia, se dejarán sodomizar por yuesei hasta sangrar.

Hace falta unos juicios sumarísimos por alta traición en Europa.
10 K 127
Guanarteme #1 Guanarteme
La última vez que dijo una chorrada de ese calibre el Estado Mayor francés le bajó los humos.
5 K 67
#12 Dav3n
#1 Macron, Merz y Starmer saben perfectamente que salvo patalear para conseguir llevarse calentitos los millones prometidos a la OTAN, poco van a hacer.

La putada es que van a conseguir robarnos one more time, sin demasiado esfuerzo para más inri.
1 K 25
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Seguro que luego van a por Israel...no?
2 K 45
#4 guillersk *
#3 Si, a defenderlo :troll:
2 K 24
#9 candonga1
A pog ellos, oé.
1 K 36
#5 guillersk
26 países... España va fijo
1 K 24
LinternaGorri #13 LinternaGorri *
#5 A ver, hasta donde se yo las treguas se negocian entre los contendientes. No creo que tengan los huevazos de hacer declarar a ucrania una tregua unilateral y enviar tropas con esa excusa.

Por cierto, curioso que eatas cosas se digan el día después de que china y rusia declaren el fin de la hegemonía "occidental"...
0 K 11
LinternaGorri #14 LinternaGorri
#13 aunque bien pensado, supongo que prepararan tropas y luego buscaran cualquier invent para mandarlas a defender odessa o asi
0 K 11
#11 candonga1
Parece que los franceses no han tenido suficiente con tres derrotas estratosféricas en Rusia en poco más de 100 años.
0 K 20
Don_Pixote #10 Don_Pixote
Realidad :

“ Se trata de apoyar con formación al Ejército ucraniano y de preparar una “fuerza de seguridad” con tropas en Ucrania o presencia por tierra, mar y aire en la región, y que en ningún caso estará cerca de la línea del frente porque no quiere enfrentarse a Rusia.”


Lo que no entiendo cuánto revuelo , cuando ya hay miles de generales y soldados de la OTAN en Ucrania, que me lo han chivado por aquí.
1 K 19
iñakiss #7 iñakiss
Porque dialogar con Rusia y acercar posturas no se ha valorado no?
1 K 13
Pacman #8 Pacman
#7 eso no provoca que suba la bolsa
1 K 15
Expat_Guinea_Ecuatorial #6 Expat_Guinea_Ecuatorial
Id poniendoos en forma meneantes, que pronto os reclutan
0 K 10

menéame