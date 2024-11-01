Macron dice que la misión para "disuadir" a Rusia de una nueva agresión a Ucrania está "lista" y que participarán 26 países

La llamada coalición de dispuestos, que se ha reunido este jueves en París, está la espera de que Trump se comprometa a dar algún apoyo a un plan de apoyo a Ucrania si hay un alto el fuego o acuerdo de paz mientras Rusia sigue sin dar señales de estar dispuesta a negociar
Hace falta unos juicios sumarísimos por alta traición en Europa.
La putada es que van a conseguir robarnos one more time, sin demasiado esfuerzo para más inri.
Por cierto, curioso que eatas cosas se digan el día después de que china y rusia declaren el fin de la hegemonía "occidental"...
“ Se trata de apoyar con formación al Ejército ucraniano y de preparar una “fuerza de seguridad” con tropas en Ucrania o presencia por tierra, mar y aire en la región, y que en ningún caso estará cerca de la línea del frente porque no quiere enfrentarse a Rusia.”
Lo que no entiendo cuánto revuelo , cuando ya hay miles de generales y soldados de la OTAN en Ucrania, que me lo han chivado por aquí.