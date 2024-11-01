edición general
Macron admite que ahora no se dan las condiciones para una misión en el estrecho de Ormuz

Macron admite que ahora no se dan las condiciones para una misión en el estrecho de Ormuz

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo este miércoles que “no se cumplen las condiciones” para llevar a cabo una misión para garantizar el comercio marítimo en el estrecho de Ormuz, que calificó como “zona de guerra”, pero insistió en que “debe organizarse” para proporcionar escoltas “cuando sea necesario”. “Actualmente no se cumplen las condiciones. El estrecho es una zona de guerra, pero este trabajo debe organizarse. Esto es lo que nos hemos propuesto a preparar, en paralelo con el trabajo con navieras, transportistas y aseguradoras”

15 comentarios
Mauricio_Colmenero #1 Mauricio_Colmenero
1º Acto ... Nadie ataca a Francia.
2º Acto ... Francia se invita sola a la guerra.
3º Acto ... Francia se rinde.
19 K 177
#14 dasafu
#1 parece que estuvieras describiendo las dos guerras mundiales
0 K 9
devilinside #15 devilinside
#1 La grandeur militar. Cómo han caído desde Napoleón
0 K 12
Ovlak #2 Ovlak
Pues menos mal que eran los franceses los que estaban "salvando" el honor de Europa...
6 K 81
Black_Diamond #5 Black_Diamond
#2 Macron ha visto las encuestas de popularidad. Y Pedro Sánchez ha subido mientras que él se ha hundido.
6 K 83
Alegremensajero #11 Alegremensajero
#2 Es que la propaganda francesa siempre ha sido la hostia.
0 K 8
zhensydow #6 zhensydow
Trump esta regalando zapatos que le quedan grandes a la gente.

¿No será que lo que les queda grande es el puesto que ocupan?
2 K 46
cocolisto #8 cocolisto
Mira que los dirigentes europeos son veletas pero Macron es el mayor de todos.
1 K 36
MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
#8 Por eso el gallo es un símbolo de Francia. xD xD xD  media
4 K 50
cocolisto #12 cocolisto
#9 Ojo que al pueblo francés lo admiro e incluso a algunos de sus dirigentes,pero Macron es como un grano en el culo con el menor apoyo popular de la historia.
1 K 36
HeilHynkel #7 HeilHynkel
“no se cumplen las condiciones” traducción: Si nos acercamos por allí, nos corren a gorrazos.
2 K 35
Dene #4 Dene
ESte tipo cada vez está dando mas bandazos.. no se si esto responde a su ego o a que internamente en Francia está acabado y quiere hacer "algo grande" ... pero la que está liando..pudiendo estarse tranquilito
1 K 32
Alfon_Dc #3 Alfon_Dc
Las condiciones que esperaba cuando lo anuncio era que Irán se quedará sin armas para matarles/saquearles como a perros ,como a palestinos..
1 K 16
pitercio #10 pitercio *
#3 La condición necesaria para que presten escolta es que no sea necesaria.
1 K 25
#13 bibubibu
Joder que rápido pone rodilla en suelo. El estilo francés sigue funcionando hoy en día parece ser.
0 K 7

