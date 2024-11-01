Macron admite que ahora no se dan las condiciones para una misión en el estrecho de Ormuz

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo este miércoles que “no se cumplen las condiciones” para llevar a cabo una misión para garantizar el comercio marítimo en el estrecho de Ormuz, que calificó como “zona de guerra”, pero insistió en que “debe organizarse” para proporcionar escoltas “cuando sea necesario”. “Actualmente no se cumplen las condiciones. El estrecho es una zona de guerra, pero este trabajo debe organizarse. Esto es lo que nos hemos propuesto a preparar, en paralelo con el trabajo con navieras, transportistas y aseguradoras”