Machado asegura que su coalición está lista y dispuesta para liderar Venezuela

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, aseguró que su coalición política «debería liderar Venezuela» tras la captura del presidente del país, Nicolás Maduro, y su traslado a Estados Unidos. «Estamos listos y dispuestos a servir a nuestro pueblo», dijo Machado en una entrevista con el canal estadounidense CBS al referirse a los interrogantes que se abren en el país tras la caída de Maduro.