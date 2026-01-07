edición general
Machado asegura que su coalición está lista y dispuesta para liderar Venezuela

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, aseguró que su coalición política «debería liderar Venezuela» tras la captura del presidente del país, Nicolás Maduro, y su traslado a Estados Unidos. «Estamos listos y dispuestos a servir a nuestro pueblo», dijo Machado en una entrevista con el canal estadounidense CBS al referirse a los interrogantes que se abren en el país tras la caída de Maduro.

tul
pero que pesada es esta señora, que ya ha dicho el amo que no quiere saber nada de ti, petarda!
11
woody_alien
A ver, señora, apártese que tienen que pasar los petroleros. Y que si quiere bolsa.
9
Alegremensajero
Y ahora es cuando sale el Juancar a decirle eso de: ¿Por qué no te callas?
4
cenutrios_unidos
Yo creo que puede caer más bajo todavía....
4
#15 NoMeVeas
#4 Como diría Antonio Recio:
"Siempre hay un nivel mas en el sótano de tu fracaso"

Es increible lo fracasada y GUSANA que es. Madre mia
0
#5 angar300
¿Liderar a quién? Si todos los venezolanos de derechas se salieron del país con la pasta para no pasar penurias, si no queda ninguno dentro...
2
Alakrán_
#5 Que triste leer comentarios tan desbordados como el tuyo.
Hubo elecciones hace poco, en el peor escenario, en el fraude chavista, la oposición sacó el 49% de los votos, todo esto sin contar los 8 millones de venezolanos que viven fuera de Venezuela, que por ideología o por miseria detestan lo chavista.
El escenario real, la oposición barrió al chavismo en un 70-30.
Así que coge la realidad que más te guste y analiza la estupidez que acabas de decir, por patatas.
3
pitercio
Pues vete a contárselo a Ayuso, que ella te lo arregla todo.
0
Harkon
No le ha valido ya a la Gorrina todo el ridículo que ha hecho?
0
frankiegth
#0. Cuando se la ve hablar con esa inmutable sonrisa parece toda ella generada por Inteligencia Artificial. En un video de Youtube, con sus declaraciones ofreciendo regalar todas las materias primas de Venezuela en una presentación de inversores extranjeros, alquien comentaba que que le recordaba a los personajes distópicos de "Robocop" que salian hablando por televisión.
0
#14 DatosOMientes
Ha dicho "nuestro pueblo" cuando quería decir "Trump".
0
Arzak_
Esta tipa no se ha enterado que fue un trabajo interno para proseguir con el chavismo, ahora en su versión light y apadrinado por el Tío Sam. 8-D
0
#11 PerritaPiloto
#8 Tanto no lo sé, pero que el Tío Sam después de intimidar a los que quedan se va.a quedar con ellos mientras se sometan a sus intereses ni cotiza en las casas de apuestas.

Si los hijos de puta de ahora el valen no los va a cambiar por otros hijos de puta. Sembrar el caos como en Irak no fue rentable.
1
eltxoa
menudo disgusto tienen la anarosa y el vallés con los acontecimientos en Venezuela. están como el liberal del sitio :troll:
0
A.more
Está es el equivalente venezolano del matavacas patrio que vende su patria por una pulserita de vox
0
#7 Strandedandbored
Cero pena. No puede caer más bajo después de arrastrarse y lamerle los zapatos a Trump
0
#18 Poligrafo
Maria Corina Rodilleras.
0
DarthMatter
«Estamos listos y dispuestos a ... comernos los mocos» :wall:
0

