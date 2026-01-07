Machado asegura que su coalición está lista y dispuesta para liderar Venezuela

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, aseguró que su coalición política «debería liderar Venezuela» tras la captura del presidente del país, Nicolás Maduro, y su traslado a Estados Unidos. «Estamos listos y dispuestos a servir a nuestro pueblo», dijo Machado en una entrevista con el canal estadounidense CBS al referirse a los interrogantes que se abren en el país tras la caída de Maduro.
"Siempre hay un nivel mas en el sótano de tu fracaso"
Es increible lo fracasada y GUSANA que es. Madre mia
Hubo elecciones hace poco, en el peor escenario, en el fraude chavista, la oposición sacó el 49% de los votos, todo esto sin contar los 8 millones de venezolanos que viven fuera de Venezuela, que por ideología o por miseria detestan lo chavista.
El escenario real, la oposición barrió al chavismo en un 70-30.
Así que coge la realidad que más te guste y analiza la estupidez que acabas de decir, por patatas.
Si los hijos de puta de ahora el valen no los va a cambiar por otros hijos de puta. Sembrar el caos como en Irak no fue rentable.