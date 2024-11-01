La llegada de un petrolero ruso a Cuba pone en duda la estrategia de bloqueo de un Trump centrado en la escalada en Irán

Tres meses después de que el presidente de EEUU Donald Trump decretara un draconiano embargo petrolero contra Cuba —amenazando con aranceles extraordinarios al país o empresa que comerciase crudo con la isla—, el carguero ruso Anatoly Kolodkin ha roto el cerco estadounidense ingresando en aguas cubanas en la noche del domingo 29 de marzo con unos 730.000 barriles de petróleo pesado de los Urales.