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La llegada de un petrolero ruso a Cuba pone en duda la estrategia de bloqueo de un Trump centrado en la escalada en Irán

La llegada de un petrolero ruso a Cuba pone en duda la estrategia de bloqueo de un Trump centrado en la escalada en Irán

Tres meses después de que el presidente de EEUU Donald Trump decretara un draconiano embargo petrolero contra Cuba —amenazando con aranceles extraordinarios al país o empresa que comerciase crudo con la isla—, el carguero ruso Anatoly Kolodkin ha roto el cerco estadounidense ingresando en aguas cubanas en la noche del domingo 29 de marzo con unos 730.000 barriles de petróleo pesado de los Urales.

| etiquetas: cuba , trump , petróleo , rusia
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
ur_quan_master #1 ur_quan_master
Si yo fuese Xi Jinping ordenaría unas maniobras del carajo alrededor de Taiwan, solo por las risas.
11 K 135
#5 Dav3n
#1 Si yo fuese Xi les ofrecería mis baterías AA equivalentes a las THAAD, con derecho a desistimiento durante un mes xD xD xD

Funda impermeable de regalo en las primeras 10 unidades :-D
4 K 61
daTO #8 daTO
#1 alrededor de Cuba sería más troleo,
1 K 22
smilo #10 smilo
#1 a las que debería sumarse el kim Jon un o como sea el de corea del norte, sobre corea del sur, nos íbamos a reír aún más.
0 K 11
JackNorte #2 JackNorte
Me alegro por los cubanos y espero que lleguen mas barcos.
6 K 92
#3 Suleiman
Es que a ver si tiene narices de bombardear o bloquear un carguero ruso que según dicen venía con "escolta"....
3 K 60
#7 Grahml
Trump sólo genera inestabilidad en el mundo.

Cuánto antes nos lo quitemos de encima, mejor para todos.
0 K 20
Gry #4 Gry
No pone en duda nada, antes de llegar a la isla hablaron con los EEUU y obtuvieron permiso para pasar.
0 K 20
estemenda #11 estemenda
#4 ¿Que obtuvieran permiso para pasar no pone en duda el bloqueo? Pues entonces yo ya no sé :-S
1 K 32
#6 diablos_maiq *
"Estrategia" dice... xD xD xD
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Find #9 Find
Y cliffhanging para la siguiente temporada
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menéame