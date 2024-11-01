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LLega la alternativa europea a Visa y Mastercard

LLega la alternativa europea a Visa y Mastercard

La UE quiere reducir su dependencia de Visa, Mastercard, PayPal o Alipay creando una infraestructura propia de pagos basada en Wero y en apps que ya usas como Bizum, Bancomat, MB WAY o Vipps MobilePay, conectadas entre sí mediante un hub paneuropeo de pagos instantáneos. A partir de 2026 se habilitarán pagos P2P transfronterizos y en 2027 se extenderán al ecommerce y al punto de venta físico, permitiendo pagar en España, Francia o Portugal con tu app habitual, directamente desde tu cuenta bancaria y sin pasar por redes estadounidenses.

| etiquetas: visa , mastercad , ue , europa , pagos , plataformas
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15 comentarios
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Comentarios destacados:    
#5 pascuaI
Sí... alternativa europea que exigirá que uses un teléfono Android o iOS para pagar. Entonces cambiamos a Visa y Mastercard por Google o Apple.

El día que pueda hacerse con una tarjeta de débito sin tener que usar tecnología americana entonces sí será una alternativa europea.
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Ovlak #9 Ovlak
#5 Al menos Android es un sistema de código abierto que es totalmente factible utilizar sin depender de Google. La mejora, sin ser total, es sustancial.
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jonolulu #12 jonolulu *
#9 ¿Qué medio de pago Android hay que no dependa de alguna de las grandes?

Yo solo conseguí usar BBVA una temporada trampeando la app hasta que dejó de funcionar
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#13 pascuaI
#9 Depende, muchas aplicaciones de bancos (que son las que el artículo comenta que "ya usas" para Bizum) requieren servicios de Google Play y demás para verificar que tu teléfono es un dispositivo seguro y demás chorradas, que hacen que al final sí puedas tener que depender de Google. Hay teléfonos "sin Google" como Huawei donde muchas de esas aplicaciones no funcionan. Y sí, ya sé que hay bancos cuyas aplicaciones sí funcionan sin servicios de Google (por ahora) pero no debería ser cosa de que te tengas que cambiar de banco para esto.
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#10 ddomingo
#5 Bueno, es un paso en la buena dirección. Quedan mas por dar.
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Falk #11 Falk
#5 hay teléfonos con Linux. Nada impide implementar estos pagos en otro tipo de terminales.
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#14 pascuaI
#11 Ya, y tampoco nada impide que estos pagos se implementen con tarjetas de plástico. El tema es que no depende de nosotros, sino de las empresas que están detrás. ¿Van a hacerlo?
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Falk #15 Falk
#14 si hay que añadir q funcione con una tarjeta de plástico eso lo hace menos seguro e implica que se tengan que involucrar empresas que con P2P no es necesario. Lo ideal es un sistema de pago descentralizado.
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#6 CarlosSanchezDiaz
El sistema correra sobre harware USA con BD de USA usando herramientas de desarrollo software de USA etc.
Así todo bienvenido es. Es un pasito en la dirección correcta.
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Moderdonia #2 Moderdonia
Paga esas pequeñas deudas de manera fácil y rápida descargando Bizum en el móvil de tu abuela.
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#8 CosaCosa
#2 el dinero en efectivo seguria vigente.

Tu abuela podra seguir sacando toda su pension todos los meses para que se lo robe alguien{troll}
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#7 luckyy *
Qué vergüenza que hasta ahora nadie se preocupara de desarrollarlo y buscar la independencia de EEUU
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Thalin #1 Thalin
No estaría mal, así nuestros datos al menos no viajarían tanto. Menos garrapatas.
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balancin #4 balancin *
#1 donde tú dices datos (que es cierto) yo digo ganancias, tecnología y competencia.

3 cosas que parece solo importan en China y en menor medida en EEUU.
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menéame