LLega la alternativa europea a Visa y Mastercard

La UE quiere reducir su dependencia de Visa, Mastercard, PayPal o Alipay creando una infraestructura propia de pagos basada en Wero y en apps que ya usas como Bizum, Bancomat, MB WAY o Vipps MobilePay, conectadas entre sí mediante un hub paneuropeo de pagos instantáneos. A partir de 2026 se habilitarán pagos P2P transfronterizos y en 2027 se extenderán al ecommerce y al punto de venta físico, permitiendo pagar en España, Francia o Portugal con tu app habitual, directamente desde tu cuenta bancaria y sin pasar por redes estadounidenses.