LLega la alternativa europea a Visa y Mastercard

La UE quiere reducir su dependencia de Visa, Mastercard, PayPal o Alipay creando una infraestructura propia de pagos basada en Wero y en apps que ya usas como Bizum, Bancomat, MB WAY o Vipps MobilePay, conectadas entre sí mediante un hub paneuropeo de pagos instantáneos. A partir de 2026 se habilitarán pagos P2P transfronterizos y en 2027 se extenderán al ecommerce y al punto de venta físico, permitiendo pagar en España, Francia o Portugal con tu app habitual, directamente desde tu cuenta bancaria y sin pasar por redes estadounidenses.
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El día que pueda hacerse con una tarjeta de débito sin tener que usar tecnología americana entonces sí será una alternativa europea.
Yo solo conseguí usar BBVA una temporada trampeando la app hasta que dejó de funcionar
meneame.net/story/bizum-europeo-ya-realidad-asi-podras-enviar-dinero-i
Así todo bienvenido es. Es un pasito en la dirección correcta.
Tu abuela podra seguir sacando toda su pension todos los meses para que se lo robe alguien{troll}
3 cosas que parece solo importan en China y en menor medida en EEUU.