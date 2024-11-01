edición general
3 meneos
70 clics
El llamado "efecto látigo" explicaría por qué el maquinista del Iryo accidentado en Adamuz no era consciente de que su tren había impactado con el Alvia que circulaba en sentido contrario

El llamado "efecto látigo" explicaría por qué el maquinista del Iryo accidentado en Adamuz no era consciente de que su tren había impactado con el Alvia que circulaba en sentido contrario

La conversación entre el maquinista del Iryio y el centro de mando instantes después del accidente revela que el conductor no era consciente de la magnitud de la tragedia, ya que en un primer momento habló de un "enganchón" de catenaria y posteriormente de un "descarrilamiento", sin hacer ninguna referencia a la colisión con el Alvia.

| etiquetas: iryo , látigo , alvia , accidente
3 0 0 K 23 actualidad
10 comentarios
3 0 0 K 23 actualidad
El_empecinado #2 El_empecinado
A mí lo que me resulta raro es que el maquinista no mencionase haber visto pasar el Alvia al lado de su tren. Vale que no relacionase el golpe con un impacto, ¿pero no fue casi simultáneo con el cruce entre trenes?
2 K 31
DORO.C #3 DORO.C
#2 Supongo que estaba totalmente concentrado en su tren.
1 K 28
meroespectador #8 meroespectador
#2 El cruce de los trenes son segundos nada más.
0 K 7
DORO.C #1 DORO.C *
Esta explicación llega tarde y mal desde el momento en que no incorpora al bogie del Iryo que apareció a 300 metros. Difícilmente se puede obviar ese elemento. Yo diría que la explicación ya ha caducado.
1 K 28
meroespectador #5 meroespectador *
#1 Precisamente la energía para mandar a 300 metros el bogie del Iryo pudo salir de este tipo de impacto y por eso no se destruyo por completo el vagón del Iryo con el que impactó el Alvia, ya que "el golpe seco" se lo llevó el bogie. Mientras que el Alvia salió despedido de la vía hacia el barranco al que cayó.
1 K 22
DORO.C #10 DORO.C
#7 #5 GOTO #9
0 K 17
MacMagic #6 MacMagic
#1 justamente puede salir volando del impacto.

Veo comenterios en meneame sobre este tema muy interesados en ver si el tren de Iryio tenia un problema para intentar mover la culpabilidad de lado.

El telegram de coordinación debe de estar a fuego.
0 K 10
DORO.C #9 DORO.C *
#6 Eso es del todo imposible. Me estás diciendo que el Alvia impactó contra el Iryo con la fuerza suficiente para arrancarle el bogie al Iryo y mandarlo a 300 metros volando por los aires, destrozando en el impacto el primer coche del Alvia, pero sin afectar al Iryo, que quedó intacto, y nadie percibió dicho impacto dentro del Iryo.
0 K 17
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 No es una explicación sobre el accidente, sino porque el conductor del Iryo no percibió el impacto con el Alvia:
Entre la cabina y el vagón que colisionó hay 6 amortiguadores en los enganches de los vagones
1 K 16
meroespectador #4 meroespectador
Mientras leía esto pensaba en un efecto como el de este video:

www.youtube.com/shorts/oOm9r6lef4U

Lo cual quiere decir que el efecto látigo, sumado a la velocidad del Alvia tuvo que resultar en un impacto todavía más fuerte, pero que solo se pudo dar durante los segundos que los trenes se cruzaron.
1 K 16

menéame