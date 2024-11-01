El llamado "efecto látigo" explicaría por qué el maquinista del Iryo accidentado en Adamuz no era consciente de que su tren había impactado con el Alvia que circulaba en sentido contrario

La conversación entre el maquinista del Iryio y el centro de mando instantes después del accidente revela que el conductor no era consciente de la magnitud de la tragedia, ya que en un primer momento habló de un "enganchón" de catenaria y posteriormente de un "descarrilamiento", sin hacer ninguna referencia a la colisión con el Alvia.
Veo comenterios en meneame sobre este tema muy interesados en ver si el tren de Iryio tenia un problema para intentar mover la culpabilidad de lado.
El telegram de coordinación debe de estar a fuego.
Entre la cabina y el vagón que colisionó hay 6 amortiguadores en los enganches de los vagones
Lo cual quiere decir que el efecto látigo, sumado a la velocidad del Alvia tuvo que resultar en un impacto todavía más fuerte, pero que solo se pudo dar durante los segundos que los trenes se cruzaron.