Lituania en primera línea: ¿Cómo se prepara un pequeño país de la UE para una posible guerra?

Para Lituania, país miembro de la OTAN y de la UE que limita con el exclave ruso de Kaliningrado y con Bielorrusia, la guerra de Ucrania no ha sido un conflicto lejano. Ha sido una advertencia. Lituania percibe una amenaza creciente por parte de Rusia en los próximos 3 a 5 años, según el viceministro de Defensa Nacional, Karolis Aleksa. Aleksa cita como factores clave la concentración militar de Rusia, su disposición a utilizar la fuerza y su ambición de remodelar la seguridad europea. Los preparativos de Lituania son una respuesta directa a…

| etiquetas: rusia , ucrania , otan , lituania , países , bálticos
7 comentarios
#1 xaviazo
Los países bálticos deberían prender velas a que USA no invada Groenlandia y que no se destruya la OTAN. Si esto llega a suceder quedan con el culo para arriba frente a Rusia.
#3 BurraPeideira_
#1 Desde luego, la jugada de los yankis de enfrentar a Europa con Rusia por algo tan absurdo como la expansión de la OTAN fue perfecta. Ahora estamos a sus pies como nunca antes.
azathothruna #6 azathothruna
#3 La gracia es que este mundo es MULTIPOLAR
Y ya en 2001 un puñado de follacabras hicieron llorar sangre a los gringos.
security_incident #2 security_incident
Yo diría que en primera línea está Dinamarca
JanSmite #4 JanSmite
Cuando la OTAN deje de existir, Rusia tendrá el paso libre para hacerse con los estados bálticos.
Asimismov #7 Asimismov
Lo lamento muy mucho por Finlandia y Suecia. Los dos tuvieron que regalar su neutralidad a cambio de 1 año en una OTAN a punto de disolverse. Además Suecia tuvo que reconocer ante Erdogan que los kurdos eran terroristas.
Pobres Finlandia y Suecia ¿cómo les han podido engañar de esa manera?
