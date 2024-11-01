edición general
El limbo jurídico de las muñecas sexuales con apariencia de niña: lo que revela el caso Shein

Shein se encuentra en el ojo del huracán esta semana después de que Francia anunciase que había abierto una investigación contra la plataforma por la venta de muñecas sexuales con apariencia de niñas en su web. Por el momento, el Gobierno francés ha decidido no suspender el acceso a la página tras constatar que la empresa había retirado esta mercancía, pero ha anunciado que tendrá al gigante chino bajo "estricta vigilancia".

#1 Feindesland
¿Pero sufre algún niño con esto?

No pillo...
#6 Furiano.46
#1 lo primero que he pensado es que si esto salva a niños de abusos.... Pero claro, las implicaciones morales... Hay muchas vertientes....
#10 Feindesland
#6 Implicaciones morales...
Puritanismo, diría yo.
Si no hay perjudicado, no puede haber delito ni inmoralidad.
#11 Furiano.46
#10 es como alguien que empieza matando hormigas, luego ratones, conejos, personas.... Ves por dónde voy?
#13 Joker_2O
#1 porque normalizas las relaciones con niños y puedes empujar a los pedofilos a dar el siguiente paso, la pederastia.
#2 Quillotro
Menos mal que ha sido en Francia. Si llega a ser en España, la culpa es de Pedro Sánchez, Irene Montero y compañía
#3 Antipalancas21
#2 En España las venden también, Amazon es uno de ellos.
#7 poxemita
Esto como casi todo tiene más de una lectura, por un lado que el pederasta desfogue con la muñeca y deje a las niñas en paz, y por otro que entrene con la muñeca para luego delinquir.
#9 frg
#7 Para entrenar le basta la mano. ¡Vamos a cortársela!
#12 have_a_nice_day
No van por ahí las cosas y lo sabéis. El paso de pedofilia a pederastia puede no darse jamás, funcionan como una serie de clicks en el cerebro que hacen al pedófilo pensar que el paso no es tan loco. Si pones en el mercado estas muñecas, los pedófilos pueden hacer saltar sus barreras mentales y pensar que no esta tan mal abusar de un niño. Por otra parte y ya esto como sociedad, no deberíamos permitir contenidos de ningún tipo que sexualicen a niños.
#4 Tecar
¿Qué van a hacer con las webs que venden reproducciones de arma de fuego?
Digo, no sé, que a lo mejor no es lo mismo simular una violación a una muñeca que disparar con un arma de arisoft simulando un asesinato.
#5 ZamoraBigote
No hablamos del suicidio no vaya a ser que la gente se empiece a suicidar y no vendemos muñecas hinchables con pinta de niña no vaya a ser que la gente empiece a violar niñas. Bravísimo.
#8 vilgeits
Es un autentico escandalo. Todo son figuras de niñas, ¿es que nadie piensa en los curas?
