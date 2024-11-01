El limbo jurídico de las muñecas sexuales con apariencia de niña: lo que revela el caso Shein

Shein se encuentra en el ojo del huracán esta semana después de que Francia anunciase que había abierto una investigación contra la plataforma por la venta de muñecas sexuales con apariencia de niñas en su web. Por el momento, el Gobierno francés ha decidido no suspender el acceso a la página tras constatar que la empresa había retirado esta mercancía, pero ha anunciado que tendrá al gigante chino bajo "estricta vigilancia".
No pillo...
Puritanismo, diría yo.
Si no hay perjudicado, no puede haber delito ni inmoralidad.
Digo, no sé, que a lo mejor no es lo mismo simular una violación a una muñeca que disparar con un arma de arisoft simulando un asesinato.