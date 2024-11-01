¿Un "lifting" a los 28? Por qué cada vez hay más jóvenes que recurren a la cirugía plástica

El estiramiento facial se adentra en nuevos territorios. Una búsqueda rápida en las redes sociales y mi cuenta se inunda de publicaciones de personas de veintitantos y treinta y tantos años que hablan de diferentes tipos de estiramiento facial: el mini, el de cola de caballo, el de plano profundo. Atrás quedaron los días en que los estiramientos faciales estaban reservados a los ancianos adinerados: ahora un número creciente de personas más jóvenes opta por pasar por el quirófano. Algunos comparten felices fotos de su rostro antes y después.
| etiquetas: lifting , cirujía estética
Y tengo la horrible sospecha de que dentro de 20 años cuando pille las de ahora pasará lo mismo.
Mi pareja actual, más de 20 años juntos (desde unos 10 años después de la uni), me suelta:
"Ala! que guapo que eras entonces!"
La inseguridad se mejora, ser idiota es intrínseco a uno mismo, lo que pasa que con la edad, o por lo menos yo, he aprendido a disimularlo.