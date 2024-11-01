¿Un "lifting" a los 28? Por qué cada vez hay más jóvenes que recurren a la cirugía plástica

El estiramiento facial se adentra en nuevos territorios. Una búsqueda rápida en las redes sociales y mi cuenta se inunda de publicaciones de personas de veintitantos y treinta y tantos años que hablan de diferentes tipos de estiramiento facial: el mini, el de cola de caballo, el de plano profundo. Atrás quedaron los días en que los estiramientos faciales estaban reservados a los ancianos adinerados: ahora un número creciente de personas más jóvenes opta por pasar por el quirófano. Algunos comparten felices fotos de su rostro antes y después.