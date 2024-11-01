edición general
¿Un "lifting" a los 28? Por qué cada vez hay más jóvenes que recurren a la cirugía plástica

El estiramiento facial se adentra en nuevos territorios. Una búsqueda rápida en las redes sociales y mi cuenta se inunda de publicaciones de personas de veintitantos y treinta y tantos años que hablan de diferentes tipos de estiramiento facial: el mini, el de cola de caballo, el de plano profundo. Atrás quedaron los días en que los estiramientos faciales estaban reservados a los ancianos adinerados: ahora un número creciente de personas más jóvenes opta por pasar por el quirófano. Algunos comparten felices fotos de su rostro antes y después.

manuelpepito
Porque están todos el día bombardeados con cuerpos "perfectos"
skaworld
#1 Hay pocas cosas mas deprimentes en esta vida q mirar fotos viejas tuyas y de tus colegas y ser consciente de lo buenos q estabais en la epoca y lo idiotas e inseguros que erais.

Y tengo la horrible sospecha de que dentro de 20 años cuando pille las de ahora pasará lo mismo.
Robus
#2 Este fin de semana, por una historia que no viene a cuento, aparecieron unas fotos mias de mi época universitaria.

Mi pareja actual, más de 20 años juntos (desde unos 10 años después de la uni), me suelta:

"Ala! que guapo que eras entonces!"

:-S :-S :-S
manuelpepito
#2 Son vara de medir diferentes. No puedes comparar tu yo de hace 20 años con el de ahora. La cuestión es como te conservas para el rango de edad que tienes.

La inseguridad se mejora, ser idiota es intrínseco a uno mismo, lo que pasa que con la edad, o por lo menos yo, he aprendido a disimularlo.
pip
#2 es horrible, ahora soy viejo y feo y antes solo era feo.
cocococo
#1 Yo creo que es más bien porque la gente cada día es más subnormal.
Olepoint
Porque son unos putos infelices que creen que la felicidad está en ser aceptados por los otros.
hazardum
Competición intrasexual + redes sociales es un mal combo, pueden salir estas cosas sin sentido, como hacerse cirugías siendo unos pipiolos o pipiolas.
cocococo
Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Un rostro sin arrugas es como un libro sin texto.
