Los líderes de la UE apuntan a avanzar en la adhesión de Ucrania tras liberar el préstamo

Las buenas noticias han sido celebradas en Ayia Napa, una localidad costera en el extremo sur de Chipre. “Ahora es el momento de mirar hacia el futuro y preparar el siguiente paso, y el siguiente paso consiste en iniciar oficialmente las primeras rondas de negociaciones para la adhesión de Ucrania a la UE”, ha asegurado el presidente del Consejo Europeo, António Costa
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Yo creo que la UE debería aspirar a abrirse al mundo, Siria podría ser otra buena incorporación.
Así no habría excusas para entrar en la limpieza étnica y a bombardear Irán porque están atacando a "unos de los nuestros".
Y Eurovision, no nos olvidemos de Eurovision que ahora Israel sería un país "europeo".
Si algún día entra ucrania, que sea tras cumplir con todo lo que se le exige al resto de países y, cuando llegue su turno en la cola, que no son un país como para darle privilegios.
Y llega el país más corrupto del continente, que es más ruso que "occidental", que está en guerra y literalmente destruido por lo que su aporte es negativo hasta dentro de por lo menos 40 años... y le dan el fastpass
#4 Los fascistas traidores a los que votas no quieren que se una Ucrania porque se quedan sin comer. Ya te darán el toque.