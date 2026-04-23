Los líderes de la UE apuntan a avanzar en la adhesión de Ucrania tras liberar el préstamo

Las buenas noticias han sido celebradas en Ayia Napa, una localidad costera en el extremo sur de Chipre. “Ahora es el momento de mirar hacia el futuro y preparar el siguiente paso, y el siguiente paso consiste en iniciar oficialmente las primeras rondas de negociaciones para la adhesión de Ucrania a la UE”, ha asegurado el presidente del Consejo Europeo, António Costa