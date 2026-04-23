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Los líderes de la UE apuntan a avanzar en la adhesión de Ucrania tras liberar el préstamo

Los líderes de la UE apuntan a avanzar en la adhesión de Ucrania tras liberar el préstamo

Las buenas noticias han sido celebradas en Ayia Napa, una localidad costera en el extremo sur de Chipre. “Ahora es el momento de mirar hacia el futuro y preparar el siguiente paso, y el siguiente paso consiste en iniciar oficialmente las primeras rondas de negociaciones para la adhesión de Ucrania a la UE”, ha asegurado el presidente del Consejo Europeo, António Costa

| etiquetas: ucrania , adhesión , ue
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
Ergo_2k1 #1 Ergo_2k1
Los lideres de la UE traidores vendidos al amo
5 K 54
#5 soberao *
#1 A saber quiénes son esos "líderes europeos" y si no cobran de la OTAN...
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luiggi #6 luiggi
#1 A qué amo? A Trump que ha decidido apoyar a Rusia más que a ucrania?
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Stathamdepueblo #13 Stathamdepueblo
#6 Trump siempre miente
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#8 imaginateca
#1 Veo que no te parece bien que Ucrania forme parte de la UE en el futuro. ¿Podrías explicar un poco por qué? Tengo genuina curiosidad.
0 K 10
obmultimedia #3 obmultimedia
Un pais en guerra no puede anexionarse a la UE.
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Cuñado #9 Cuñado
Fantástica noticia. Más gobiernos corruptos es lo que le hace falta a la Unión Europea.

Yo creo que la UE debería aspirar a abrirse al mundo, Siria podría ser otra buena incorporación.
1 K 25
#14 soberao
#9 E Israel a la UE también, así podremos ir los europeos de nuevo a las cruzadas, a masacrar pueblos enteros y asesinar civiles en Líbano como si fuera el tiro al plato con la excusa de combatir a Hezbola, y todo esto con total impunidad, que no hay que ser antisemita...
Así no habría excusas para entrar en la limpieza étnica y a bombardear Irán porque están atacando a "unos de los nuestros".
Y Eurovision, no nos olvidemos de Eurovision que ahora Israel sería un país "europeo".
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javibaz #2 javibaz
Primero que pasen por las mismas normas que los demás.
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OrialCon_Darkness #11 OrialCon_Darkness
Lo de que seamos los europeos de a pie los que decidamos si queremos que entren, ni se contempla, verdad?

Si algún día entra ucrania, que sea tras cumplir con todo lo que se le exige al resto de países y, cuando llegue su turno en la cola, que no son un país como para darle privilegios.
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Thirsty #4 Thirsty *
Muy buena noticia, es lo que queremos todos. Menos los de Izquierda Undida y sus radicales.
7 K -28
luiggi #7 luiggi
#4 ni los radicales de derecha
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Andreham #10 Andreham
Imagina que eres uno de los países que está intentando entrar a la UE siguiendo los pasos adecuados, limpiando tu corrupción, modernizando tu sociedad...

Y llega el país más corrupto del continente, que es más ruso que "occidental", que está en guerra y literalmente destruido por lo que su aporte es negativo hasta dentro de por lo menos 40 años... y le dan el fastpass xD

#4 Los fascistas traidores a los que votas no quieren que se una Ucrania porque se quedan sin comer. Ya te darán el toque.
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Stathamdepueblo #12 Stathamdepueblo
#4 no hijo, no, eso es lo q quieren los lacayos de USA que buscan tocarle los cojones a Rusia, como tú, por ejemplo, pero en tu caso ni pinchas ni cortas
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menéame