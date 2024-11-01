Los líderes europeos se cansan de las burlas de Trump [ENG]

"Sin nosotros, en este momento todos hablarían alemán", dijo el miércoles el presidente Donald Trump a su audiencia en el Foro Económico Mundial en los Alpes suizos.

Es posible que haya olvidado que el alemán es el idioma oficial más hablado en Suiza.

Mucha gente –, desde Bruselas hasta Berlín y París –, han encontrado su discurso insultante, autoritario e inexacto.