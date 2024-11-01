edición general
Los líderes europeos se cansan de las burlas de Trump [ENG]

"Sin nosotros, en este momento todos hablarían alemán", dijo el miércoles el presidente Donald Trump a su audiencia en el Foro Económico Mundial en los Alpes suizos.
Es posible que haya olvidado que el alemán es el idioma oficial más hablado en Suiza.
Mucha gente –, desde Bruselas hasta Berlín y París –, han encontrado su discurso insultante, autoritario e inexacto.

emmett_brown #1 emmett_brown
Sin los soviéticos, mejor dicho. Pero cómo esperar algo de rigor histórico de este payaso.
16
imagosg #22 imagosg
#1 Los gringos consiguieron reescribir y manipular la historia
Aquí pasó lo mismo con el franquismo
0
Pertinax #23 Pertinax
#1 Sin los Aliados en realidad. Acabas de caer en su mismo error.
0
aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro *
"Mucha gente –, desde Bruselas hasta Berlín y París –, han encontrado su discurso insultante, autoritario e inexacto."

Inexacto, no, lleno de mentiras.
Pero nada, sigamos con las críticas buenistas al fascista de Trump...
Sigamos pidiéndole al bully norteamericano, por favorcito, que nos devuelva el bocata.

En la UE somos una panda de Ned Flanders.
Es mas, somos gilipollas perdidos.
9
Findeton #6 Findeton
#4 Son cambios de opinión sanchistas.
5
aPedirAlMetro #8 aPedirAlMetro *
#6 Joder, ya ha llegado el hintelectual, a hablar del PerroSanche...
Anda acuestate , que ya es tarde, nene. Esto es una conversación para adultos.
4
Findeton #10 Findeton
#8 Oh qué mayor demuestras ser. :->
1
azathothruna #18 azathothruna
#6 Antes rojo que colonizador
0
Findeton #19 Findeton
#18 No hace falta que te compres colonia, con ducharte y desodorante basta.
0
Malinke #20 Malinke
#6 ¿por qué será que cuando todos los expresidentes cambiaron de opinión, Feijóo igual, sólo parece que miente Sánchez?
0
alfre2 #9 alfre2
#4 cuando vayas a insultarte no uses el plural, arfavó
2
aPedirAlMetro #12 aPedirAlMetro *
#9 Es lo que hay, te guste o no te guste.
Y hay algo peor que formar parte de un grupo lleno de gilipollas perdidos: no ser consciente de ello.

Tu verás
2
alfre2 #16 alfre2
#12 no me gusta que nos incluyas a los demás en tus taras. No tengo nada en contra de que reconozcas las tuyas.
3
aPedirAlMetro #21 aPedirAlMetro *
#16 No te lo voy a explicar con muñequitos, amigo mío.
Si no llegas, pues no llegas.

No haces mas que confirmar lo que he afirmado.
No espero aue lo entiendas tampoco.

Mi comentario iba dirigido a gente con un mínimo de capacidad crítica e inteligencia.
Estas fuera de esa audiencia, claramente, ahora deja de dar la matraca

Como ya te he dicho, mi comentario no era para gente como tu. Simplemente sigue con tu vida, y dale la castaña a otro.
0
alfre2 #24 alfre2
#21 confundes entenderte con estar de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con tu enfoque, y repito, insulta en primera del singular, no nos incluyas a los demás.
1
JuanCarVen #15 JuanCarVen
#4 Va a resultar que todos los que criticaban el buenismo ahora lo practican ellos de una manera algo extraña con Trump.
0
Findeton #2 Findeton
Ya sabemos que en Davos el resto saben dar unos discursos muy bonitos. Sobre todo sobre cambio climático, habiendo llegado todos en jet privado.
3
Andreham #11 Andreham
#2 ¿Intento de hombre de paja porque le pintan la cara a tu amo?

Vaya liberal estás hecho. Osea, no es un insulto, eres el perfecto liberal, defiendes a tu amo.
4
Findeton #14 Findeton
#11 Estás proyectando. Mientras defiendes a tus amos de Bruselas.
0
#26 UserNotFound_164
#2 pues tampoco he visto a nadie llegar en tren de carbón
0
alfre2 #7 alfre2
Y lo dijo en lengua apache o utilizaría el inglés? :troll:
3
z3t4 #5 z3t4 *
Los usanos están dando una lección práctica del concepto español de la vergüenza ajena (second hand embarrassment para los anglos), solo falta que caiga y se le vea el pañal.
3
Catacroc #3 Catacroc
Por eso teníamos antes un Rey que ante estas gilipolleces le habria dicho: ¿Por que no te callas? En eso si que hemos perdido con el nuevo Borbon.
1
LoboAsustado #17 LoboAsustado *
Debe saber de lo que habla , su abuelo lo hablaba.
Edit : si es que.... fijaos como amaso la fortuna familiar Trump xD
es.wikipedia.org/wiki/Frederick_Trump
1
#13 eqas
Pero todos sus discursos son insultantes. Este no es el primero ni el último.
0
#25 Y_digo_yo
Hay que decirle a la cara que es una vergüenza para su país. Nadie tiene redaños para hacerlo.
0
Blackat #27 Blackat
Al final haremos una ALIANZA con Rusia y China..tiempo al tiempo.
0

