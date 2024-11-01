Los líderes europeos se cansan de las burlas de Trump [ENG]

"Sin nosotros, en este momento todos hablarían alemán", dijo el miércoles el presidente Donald Trump a su audiencia en el Foro Económico Mundial en los Alpes suizos.
Es posible que haya olvidado que el alemán es el idioma oficial más hablado en Suiza.
Mucha gente –, desde Bruselas hasta Berlín y París –, han encontrado su discurso insultante, autoritario e inexacto.
Aquí pasó lo mismo con el franquismo
Inexacto, no, lleno de mentiras.
Pero nada, sigamos con las críticas buenistas al fascista de Trump...
Sigamos pidiéndole al bully norteamericano, por favorcito, que nos devuelva el bocata.
En la UE somos una panda de Ned Flanders.
Es mas, somos gilipollas perdidos.
Anda acuestate , que ya es tarde, nene. Esto es una conversación para adultos.
Y hay algo peor que formar parte de un grupo lleno de gilipollas perdidos: no ser consciente de ello.
Tu verás
Si no llegas, pues no llegas.
No haces mas que confirmar lo que he afirmado.
No espero aue lo entiendas tampoco.
Mi comentario iba dirigido a gente con un mínimo de capacidad crítica e inteligencia.
Estas fuera de esa audiencia, claramente, ahora deja de dar la matraca
Como ya te he dicho, mi comentario no era para gente como tu. Simplemente sigue con tu vida, y dale la castaña a otro.
Vaya liberal estás hecho. Osea, no es un insulto, eres el perfecto liberal, defiendes a tu amo.
Edit : si es que.... fijaos como amaso la fortuna familiar Trump
