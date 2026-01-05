El líder norcoreano, Kim Jong Un, que ha supervisado el lanzamiento de los misiles, ha afirmado: “Es una estrategia muy importante para mantener o ampliar la disuasión nuclear fuerte y fiable”, debido

El lanzamiento de misiles se produjo tras una declaración de Corea del Norte el domingo en la que denunciaba los ataques estadounidenses contra Venezuela como una violación de la soberanía de ese país. Al parecer, la prueba fue una respuesta a los ataques estadounidenses contra Venezuela, según ha escrito este lunes en una nota Hong Min, experto en Corea del Norte del Instituto Coreano para la Unificación Nacional, con sede en Seúl. Los misiles alcanzaron objetivos a unos 1000 km (621 millas) de distancia, sobre el mar al este de Corea del No