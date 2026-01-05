edición general
El líder norcoreano, Kim Jong Un, que ha supervisado el lanzamiento de los misiles, ha afirmado: “Es una estrategia muy importante para mantener o ampliar la disuasión nuclear fuerte y fiable”, debido

El lanzamiento de misiles se produjo tras una declaración de Corea del Norte el domingo en la que denunciaba los ataques estadounidenses contra Venezuela como una violación de la soberanía de ese país. Al parecer, la prueba fue una respuesta a los ataques estadounidenses contra Venezuela, según ha escrito este lunes en una nota Hong Min, experto en Corea del Norte del Instituto Coreano para la Unificación Nacional, con sede en Seúl. Los misiles alcanzaron objetivos a unos 1000 km (621 millas) de distancia, sobre el mar al este de Corea del No

Javi_Pina
Se ve que en Corea del Norte no hay petróleo porque anda que no hace años que da por culo el señor este, y el nivel democrático es mucho menor que en Venezuela.
sotillo
#2 Hombre yo estoy empezando a pensar que más que dar por culo está diciendo “Mira lo que tengo y yo también estoy muy loco “
smilo
#2 ese señor tiene democracia en forma de ojivas nucleares
#7 estoy seguro que Trump no lo permitiria
erperisv
#2 Lo que se ve es que tiene armamento nuclear.
daniMate
#2 lo que salva a Corea N no es lo que No tiene, sino lo que Si tiene.
Pepinos nucleares con capacidad de ad de llegar a California.
nemeame
Deberíamos aprender de ellos y desarrollar nuestro propio programa nuclear. Estamos al borde del abismo y rodeados de tiranos psicópatas y sin un solo as en la manga
minossabe
Que tome nota Alemania y deje de tirar el dinero en darle contratos para pánzers a Thyssen, que al final es dar dinero a Blackrock camufladamente.
Que se pongan a desarrollar pepinos de esos que alcancen los 8000km y ya igual les conceden un margen de soberanía y todo.
yemeth
"¡Ay, el loco de Corea del Norte!"

Pero el loco había encontrado la manera de que EEUU no quisiera invadirles, con misiles hipersónicos y ojivas nucleares.
Aokromes
viendo los antecedentes, es logico.
elgranpilaf
Tiene razón el gordinflón, visto lo visto
sliana
Razón no le falta
