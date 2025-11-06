edición general
Una librera se lee en una noche la novela ganadora del Premio Planeta de Juan del Val: “Es un libro rancio, casposo y machista”

Cienfuegos-Jovellanos critica que la obra no solo adolece de falta de profundidad narrativa, sino que denigra la cultura y el contexto social de la capital andaluza. “Esto es una pura crítica a Sevilla, a la sociedad sevillana. Es una burla a la Semana Santa, a la feria, pero sobre todo desde mi punto de vista y ojo que no quería faltar al respeto, es un libro rancio, casposo y machista, que no me puedo creer que le hayan dado el Premio Planeta”.

Torrezzno #2 Torrezzno
Sí lo dice una librera xD xD xD

De verdad este es el nivel?
#8 Borgiano *
#2 Mañana que un kioskero se lea El País y que nos haga la crítica.
#9 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#2 Bueno retrata la sociedad sevillana de una mujer casa en el 2000, y da la casualidad que la librera es una sevillana casada en el 2000. Así que por ahí ya tiene más autoridad para hacer la crítica, que muchos.
xyria #12 xyria
#2 ¿Por qué no lo podría decir una librera?
Torrezzno #13 Torrezzno *
#12 Puede claro, pero hacer una noticia de esto como si la librera tuviese algún tipo de autoridad en la materia es lo que critico. Para poder hacer una crítica formada tendría que tener conocimientos formales en interpretación y crítica literaria, literatura comparada,, etc etc.
mecheroconluz #3 mecheroconluz
José Gutierrez, barrendero: "Compro las escobas por Amazon porque me salen más baratas."
Próximamente en Menéame.
HeilHynkel #6 HeilHynkel
Parece que el fascio se resiente cada vez que se critica a sus referentes intelectuales. :roll:
vviccio #5 vviccio
Ahora el Planeta es el premio Razzie de los libros.
#10 El_dinero_no_es_de_nadie
A ver si es como esa librera que retiró los libros cuando se enteró que Carmen Mola eran tres hombres xD xD
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Ah, pues entonces tendrá bastante mercado.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
si es rancio, casposo y machista, a lo mejor es que lo único que ha hecho bien Juan en este libro ha sido retratar la feria de Sevilla, la semana santa y todo ese ambiente apolillado de los miarma, jajá
platypu #7 platypu
Un mes despues siguen llorando los zurdos y ahora buscan a una librera cualquiera para que insulte al autor. Se puede caer mas bajo?
#11 Meneame_la_verga
Paren las rotativas!! Menéame en su linea
