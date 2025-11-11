La ley de nacionalidad española que los saharauis rechazan: “Somos tan españoles como un español de Cuenca”

Salem lleva 50 años esperando a que España le reconozca sencillamente lo que es: español de origen. “Cuando se produjo la Marcha Verde, tuvimos que huir con lo puesto. Nos obligaron a dejarlo todo atrás”, relata en conversación con El Independiente. Su largo litigio para obtener la nacionalidad española de la que disfrutaron sus padres es el caso de miles de saharauis, atrapados en un vía crucis judicial que retrata una arista más del abandono que España ha ejercido contra los habitantes de la provincia número 53 y sus descendientes.