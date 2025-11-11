edición general
14 meneos
22 clics
La ley de nacionalidad española que los saharauis rechazan: “Somos tan españoles como un español de Cuenca”

La ley de nacionalidad española que los saharauis rechazan: “Somos tan españoles como un español de Cuenca”

Salem lleva 50 años esperando a que España le reconozca sencillamente lo que es: español de origen. “Cuando se produjo la Marcha Verde, tuvimos que huir con lo puesto. Nos obligaron a dejarlo todo atrás”, relata en conversación con El Independiente. Su largo litigio para obtener la nacionalidad española de la que disfrutaron sus padres es el caso de miles de saharauis, atrapados en un vía crucis judicial que retrata una arista más del abandono que España ha ejercido contra los habitantes de la provincia número 53 y sus descendientes.

| etiquetas: sáhara , marruecos , españa , nacionalidad
12 2 0 K 148 actualidad
12 comentarios
12 2 0 K 148 actualidad
Expat_Guinea_Ecuatorial #1 Expat_Guinea_Ecuatorial
Pero no habiamos quedado en que eran una "colonia"? Entonces no podian ser ciudadanos
3 K 36
Spirito #2 Spirito
#1 Pero eran ciudadanos, con los mismos derechos y obligaciones que el resto de españoles.
1 K 22
#3 soberao
#1 En una colonia, en Europa o en cualquier lugar del mundo, si tus padres son españoles puedes optar a la nacionalidad de origen.
3 K 41
Spirito #8 Spirito
#3 Yo veo bien que cualquier saharaui opte a la nacionalidad española. Me parece que se lo debemos.
0 K 8
placeres #10 placeres
#8 ... ¿Les debemos igualmente devolver las balas con las que mataron a nuestros pescadores-mineros?, o eso eran un regalo de agradecimiento
1 K 20
Spirito #12 Spirito
#10 Eso es, que hubo un enfrentamiento.

Te comprendo, porque ciertamente es complejo y difícil.
1 K 20
Rivethead #4 Rivethead
#1 me parece excesivo llamarle colonia a Cuenca
0 K 16
Dasmandr #7 Dasmandr
#4 agua de baño, como mucho xD
0 K 8
YSiguesLeyendo #5 YSiguesLeyendo
pero muchos menos fachas que esos Page's boys de las casas colgadas, ahí está el problema, jejé
0 K 18
Capaza #11 Capaza
Tienen todo el derecho mas cuando esta el procedente de que se dio nacionalidad a los sefardies en el primer mandato de Rajoy. Lo raro es que a lo largo de los años sobretodo en el periodo de Zapatero que era cuando teniamos una politica mas pro-saharaui no lo hayan conseguido, porque ahora mismo con lo vendidos que estamos a Marruecos no se va a legislar para concederles el derecho a tener la nacionalidad española.
0 K 7
Amoniaco #6 Amoniaco
Sois marroquíes
0 K 6
Mecaguen #9 Mecaguen
#6 Hay que ser ignorante
0 K 9

menéame