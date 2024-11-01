Leticia Sabater publica su tradicional villancico navideño con dobles sentidos sexuales y rimas y vestuario escuetos

Entre los estilos culturales más reconocibles están el románico, el gótico, el barroco y el de Leticia Sabater. La cantante, fiel a su estilo, ha lanzado su nuevo villancico navideño, que marca el inicio de la Navidad mucho más allá del 'Ya es Navidad en el Corte Inglés' o el All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey