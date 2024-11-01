Leticia Sabater publica su tradicional villancico navideño con dobles sentidos sexuales y rimas y vestuario escuetos

Entre los estilos culturales más reconocibles están el románico, el gótico, el barroco y el de Leticia Sabater. La cantante, fiel a su estilo, ha lanzado su nuevo villancico navideño, que marca el inicio de la Navidad mucho más allá del 'Ya es Navidad en el Corte Inglés' o el All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey
Toma nota Abel!!!!
El año que viene voto porque sea Leticia y Abal al unísono, los que enciendan las luces de Vigo y Leticia presente en primicia mudial su villancico justo después.
Sería la bomba.
Ahora ya se puede decir que ¡LA NAVIDAD HA COMENZADO!
Me da pena esta mujer... de verdad.