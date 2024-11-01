edición general
Leticia Sabater publica su tradicional villancico navideño con dobles sentidos sexuales y rimas y vestuario escuetos

Entre los estilos culturales más reconocibles están el románico, el gótico, el barroco y el de Leticia Sabater. La cantante, fiel a su estilo, ha lanzado su nuevo villancico navideño, que marca el inicio de la Navidad mucho más allá del 'Ya es Navidad en el Corte Inglés' o el All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey

#3 Barriales
Ahora si es Navidad.
Toma nota Abel!!!!
El año que viene voto porque sea Leticia y Abal al unísono, los que enciendan las luces de Vigo y Leticia presente en primicia mudial su villancico justo después.
Sería la bomba.
#3 Siuuu
#3 Siuuu
#10 PerritaPiloto
Que se chupe esa Mariah Carey. Hay un país donde es otras divas que marca cuando empieza la navidad y el verano.
frg #12 frg *
#7 A mi ninguna pena, casi lo contrario. Ha encontrado su nicho y lo explota. Me cae cada vez mejor. #10 da también una buena razón.
Al contenedor amarillo
Al contenedor amarillo
johel #6 johel *
#4 No depositar plasticos mezclados con organicos o Plásticos que no son envases. El material quirurgico deshechado se debe depositar en los contenedores de residuos medicos.
emmett_brown #1 emmett_brown
Escueto en este caso es que fuera lo más tapada posible
La Diva siempre vuelve por Navidad
La Diva siempre vuelve por Navidad
por dios.
por dios.
frg #11 frg *
No veo el vídeo en la noticia

Ahora ya se puede decir que ¡LA NAVIDAD HA COMENZADO!
#5 Nuisaint
Yo condenaría a Mazón a estar una semana viendo en bucle ese videoclip a lo "Naranja Mecánica" pero creo que sería demasiado cruel
Fran_Ramos #7 Fran_Ramos
de, a medio día alegría, ha esto...

Me da pena esta mujer... de verdad.
