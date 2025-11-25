edición general
¿Es legal que nos obliguen a tener móvil para ver la carta de un restaurante o llevar la tarjeta de embarque a un avión?

¿Es legal que nos obliguen a tener móvil para ver la carta de un restaurante o llevar la tarjeta de embarque a un avión?

¿Qué sucede si no tenemos smartphone o conexión a internet, si no sabemos usar un ordenador o si simplemente si nos hemos quedado sin batería? ¿Pueden exigirnos...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
"Por ejemplo, ofrecer la carta del restaurante o cafetería solo mediante un QR puede romper el ordenamiento de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios".
themarquesito #5 themarquesito
Me viene estupendo lo de incluir una referencia a Galicia, en la que se menciona que se aplica el decreto 179/2011, en cuyo artículo 4.2 dice lo siguiente:
La relación de los servicios y precios deberá constar por escrito en carteles, listas, cartas o cualquier otro documento, en un lugar destacado de fácil accesibilidad, localización y lectura por el público, y deberá contener la fecha de su publicación o anuncio público y de su aplicación o vigencia.

Lo de que la carta esté disponible sólo en QR me toca enormemente la moral.
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
al menos a alguien le hara pensar...es tan necesario comer fuera? es tan indispensable ese viaje?
ElBeaver #3 ElBeaver
Pues yo tampoco termino de entender por qué se necesita una tarjeta de embarque, ya que piden el pasaporte o un DNI para contrastar unos datos que ya tienen en el sistema. Si no traes una identificación, no subes al avión.
