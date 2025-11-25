·
¿Es legal que nos obliguen a tener móvil para ver la carta de un restaurante o llevar la tarjeta de embarque a un avión?
¿Qué sucede si no tenemos smartphone o conexión a internet, si no sabemos usar un ordenador o si simplemente si nos hemos quedado sin batería? ¿Pueden exigirnos...
actualidad
actualidad
#1
YSiguesLeyendo
"Por ejemplo, ofrecer la carta del restaurante o cafetería solo mediante un QR puede romper el ordenamiento de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios".
1
K
40
#5
themarquesito
Me viene estupendo lo de incluir una referencia a Galicia, en la que se menciona que se aplica el
decreto 179/2011
, en cuyo artículo 4.2 dice lo siguiente:
La relación de los servicios y precios deberá constar por escrito en carteles, listas, cartas o cualquier otro documento, en un lugar destacado de fácil accesibilidad, localización y lectura por el público, y deberá contener la fecha de su publicación o anuncio público y de su aplicación o vigencia.
Lo de que la carta esté disponible sólo en QR me toca enormemente la moral.
0
K
20
#2
CharlesBrowson
al menos a alguien le hara pensar...es tan necesario comer fuera? es tan indispensable ese viaje?
0
K
7
#3
ElBeaver
Pues yo tampoco termino de entender por qué se necesita una tarjeta de embarque, ya que piden el pasaporte o un DNI para contrastar unos datos que ya tienen en el sistema. Si no traes una identificación, no subes al avión.
0
K
7
#4
cocococo
maldita.es/clima/20251125/a-partir-de-enero-sera-obligatorio-registrar
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
