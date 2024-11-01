edición general
El Kremlin dice que Rusia considera a Groenlandia parte de Dinamarca [ENG]

El Kremlin reconoció el viernes el estatus legal de Groenlandia como parte de Dinamarca y también describió la reciente situación de la isla como “muy controvertida.” “Partimos del entendimiento de que Groenlandia es un territorio del Reino de Dinamarca, dijo a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, durante una conferencia de prensa, añadiendo que Moscú está monitoreando la situación alrededor de la isla.

Asimismov
Putin aliado de la Unión Europea frente a Trump, ya ha hecho más que el Pepé y √0×.
Chuparos esa pozzi, Elenita y suplipluma
HartzBaltz
Hay que hacer una alianza con Europa, Ucrania, Rusia y China para hacer frente al imperialismo terrorista de Trump. Esos cabrones nos queren divididos y por eso montan las que montan.
BurraPeideira_
Pero lo dice mientras se parte el culo.
Perrota
Nos importa una mierda lo que diga Rusia. Pero una mierda grande como un mundo.
Bombástico
#3 No siempre puedes vivir de espaldas al mundo, sobretodo si la soberanía europea está en juego.
meneantepromedio
#5 ¿Debo recordaros que Ucrania esta dentro de Europa y que su soberanía Rusia se la pasado por los cojones?
