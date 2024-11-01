El Kremlin dice que Rusia considera a Groenlandia parte de Dinamarca [ENG]

El Kremlin reconoció el viernes el estatus legal de Groenlandia como parte de Dinamarca y también describió la reciente situación de la isla como “muy controvertida.” “Partimos del entendimiento de que Groenlandia es un territorio del Reino de Dinamarca, dijo a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, durante una conferencia de prensa, añadiendo que Moscú está monitoreando la situación alrededor de la isla.