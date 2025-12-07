El Kremlin afirma que la nueva estrategia de seguridad de EE.UU. coincide en gran medida con la visión de Rusia (en)

El Kremlin dio la bienvenida el domingo a la nueva estrategia de seguridad nacional del presidente estadounidense Donald Trump y dijo que en gran medida coincidía con las propias percepciones de Rusia, la primera vez que Moscú elogia tan efusivamente un documento de este tipo de su antiguo enemigo de la Guerra Fría.
| etiquetas: kremlin , trump
Y los gringos eran "libres, democraticos"
Próximamente: Operación Barbarroja 2 Todas las tropas occidentales contra Rusia, y de paso un exterminio de rojetes por Europa.
Ésta película ya la hemos visto. Aunque ahora va a ser diferente: no tenemos Comunistas que nos defiendan, jajaja putadón.
Pronto...
(en washington, luego de que las capitales europeas sean cenizas)
(como en call of duty)
Victoria o muerte!!!!!
A la casa blanca!!!!!!
Muerte a los maga!!!!!!!
Eso no lo entendió Merkel y ahora lo están pagando.
Trump odia la EU.
Putin odia la EU.
Musk odia la EU.
Toda la ultraderecha rancia odia la EU.
Algo bien hará la EU si por todas partes le tiran dardos.
Subnormales de mierda. ¿Superioridad moral? ... Por supuesto que estamos una docena de escalones por encima vuestro.
Lo que vamos a disfrutar viendo la caída de caretas de muchos que prácticamente se autodenominaban ucranianos mucho ucranianos porque delante estaba Rusia pero no su amo Trump.
Hay muy pocos trumpistas aquí, incluso entre quienes defienden (defendemos) la soberanía de Ucrania. Puedes entretenerte buscando comentarios, que para eso está el historial
Sin embargo, entre quienes defienden la oposición rusa, suele haber una práctica unanimidad en dar alabanzas a don Vladimir
También puedes ponerte a buscar comentarios críticos sobre Putin entre la gente que defiende a Rusia
Es más, pueden estar incluso en la misma granja
No se les debe hacer ningún caso, digan lo que digan
Pero, bueno, tú sabrás tu argumento a la defensiva.
Gringolandia cree que podra comerse a europa (mas aun) sus recursos y soldados, para ganar.
Pero al final solo lograra arrastrar a la peninsula de asia mas bajo aun de los peores escenarios si fuera por libre.