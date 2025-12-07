edición general
El Kremlin afirma que la nueva estrategia de seguridad de EE.UU. coincide en gran medida con la visión de Rusia (en)

El Kremlin dio la bienvenida el domingo a la nueva estrategia de seguridad nacional del presidente estadounidense Donald Trump y dijo que en gran medida coincidía con las propias percepciones de Rusia, la primera vez que Moscú elogia tan efusivamente un documento de este tipo de su antiguo enemigo de la Guerra Fría.

Pertinax #1 Pertinax
Tal para cual, por si aún quedaban dudas.
#4 pozz
#1 Rusoplanistas, trumpistas y nazis, todos unidos por la misma causa...
Dragstat #17 Dragstat
#4 ninguno de ellos puede quedarse tranquilo dentro de sus propias fronteras
azathothruna #8 azathothruna
#1 Solo recordar a la muchachada, que antes de Lenin, Rusos y gringos eran patazas, panas, causas.
ElenaCoures1 #16 ElenaCoures1
#8 Antes de Lenin Rusia era una dinastía autoritaria como muchos países europeos
azathothruna #18 azathothruna
#16 Exacto.
Y los gringos eran "libres, democraticos" :shit:
ElenaCoures1 #19 ElenaCoures1
#18 Al menos se podía votar, que ya es mas de lo que pasaba en Rusia y pasó luego en la URSS durante muchos años
Supercinexin #3 Supercinexin
Se han repartido Europa con los nazis :troll:

Próximamente: Operación Barbarroja 2 :troll: Todas las tropas occidentales contra Rusia, y de paso un exterminio de rojetes por Europa.

Ésta película ya la hemos visto. Aunque ahora va a ser diferente: no tenemos Comunistas que nos defiendan, jajaja putadón.
valandildeandunie #5 valandildeandunie *
#3 Tampoco es así. Ahora estamos defendidos por unos socialdemócratas muy democráticos y con ganas de cambiar las cosas y luchar contra las injusticias.

:troll:
Supercinexin #22 Supercinexin
#5 Unas urnas y unas banderas gays en el ayuntamiento, junto con una enérgica condena a la violencia venga-de-donde-venga, y seguro que los fachas recapacitan y no nos fusilan a todos ni nada porque verán que hemos hecho autocrítica :troll:
azathothruna #15 azathothruna *
#3 Y ya sabemos como termino esa barbarroja 1 :shit: :troll:
Pronto...
(en washington, luego de que las capitales europeas sean cenizas)
(como en call of duty)
Victoria o muerte!!!!!
A la casa blanca!!!!!!
Muerte a los maga!!!!!!!
#7 Abril_2025
En el mundo hay buenos y malos, y donde está Rusia y está Trump no deberíamos estar.

Eso no lo entendió Merkel y ahora lo están pagando.
RoterHahn #20 RoterHahn
#7
Trump odia la EU.
Putin odia la EU.
Musk odia la EU.
Toda la ultraderecha rancia odia la EU.

Algo bien hará la EU si por todas partes le tiran dardos.
oceanon3d #11 oceanon3d *
Putas derechas y sus acólitos atolondrados ... siempre jodiendo todo puto avance de la sociedad.

Subnormales de mierda. ¿Superioridad moral? ... Por supuesto que estamos una docena de escalones por encima vuestro.
#13 El_dinero_no_es_de_nadie
Consumaron el 69
valandildeandunie #2 valandildeandunie *
Joder, #0 sal de mi cabeza, que acabo de ponerla segundos después de ti xD

Lo que vamos a disfrutar viendo la caída de caretas de muchos que prácticamente se autodenominaban ucranianos mucho ucranianos porque delante estaba Rusia pero no su amo Trump.
Cantro #6 Cantro
#2 en general, es al revés

Hay muy pocos trumpistas aquí, incluso entre quienes defienden (defendemos) la soberanía de Ucrania. Puedes entretenerte buscando comentarios, que para eso está el historial

Sin embargo, entre quienes defienden la oposición rusa, suele haber una práctica unanimidad en dar alabanzas a don Vladimir

También puedes ponerte a buscar comentarios críticos sobre Putin entre la gente que defiende a Rusia
valandildeandunie #10 valandildeandunie *
#6 No lo decía por esta web, la verdad. Aunque también te digo que hay un par de cuentas de las que tengo dudas por ser más antiusuarios prodictador que pro ucranianos. Lo decía por cuentas supuestamente pro ucranianas en otros sitios pero que se les ve la patita muy descaradamente cuando Trump y su entorno MAGA dicen algo de su agrado. Y que ahora estoy seguro de que van a empezar a cambiar su narrativa de una forma vergonzosa.
Cantro #12 Cantro
#10 esas cuentas, tanto en un sentido como en el otro, pueden ser bots

Es más, pueden estar incluso en la misma granja

No se les debe hacer ningún caso, digan lo que digan
valandildeandunie #21 valandildeandunie
#12 Hay constancia de que al menos una es real, con nombre y apellidos.

Pero, bueno, tú sabrás tu argumento a la defensiva.
#23 Pingocho
#6 Yo creo que la mayoría de los que defienden a Rusia en lo de la guerra de Ucrania, no lo hacen tanto por aprecio a “Don Vladimir”, sino por odio a EEUU. Pero en este momento ya todos viven “revolcados en un merengue y el mismo lodo todos manoseados”, como hace 100 años.
azathothruna #14 azathothruna *
#2 Yo lo veo ademas de otro punto de vista.
Gringolandia cree que podra comerse a europa (mas aun) sus recursos y soldados, para ganar.
Pero al final solo lograra arrastrar a la peninsula de asia mas bajo aun de los peores escenarios si fuera por libre.
txematools #9 txematools
Make Russia Great Again. Сделаем Россию снова великой.
