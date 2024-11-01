edición general
21 meneos
27 clics
KITCHEN : La cúpula del ministerio del interior de Rajoy en el banquillo

KITCHEN : La cúpula del ministerio del interior de Rajoy en el banquillo

06 de abril 2026. Se celebrara el juicio en la Audiencia Nacional. Sección 4ª. La Presidenta será la conservadora Teresa Palacios (APM) y el Ponente (no menos conservador) será Francisco Martel Rivero. El tercero están en ello. Relación de noticias y cronología. Un enlace con la documentación básica que hay que tener a mano para opinar con conocimiento. x.com/LosGenoveses/status/2016070505204208038 El caso Kitchen u Operación Kitchen (es la séptima pieza separada de la operación Tándem.

| etiquetas: cronografia , delitos , partido popular , juicio , culpables
17 4 1 K 86 politica
8 comentarios
17 4 1 K 86 politica
cocolisto #5 cocolisto
Por lo que sea no veo yo muchas prisas en un asunto como éste por parte de la judicatura mafiosa.
2 K 46
Grymyrk #2 Grymyrk
Nos gobiernan delincuentes
1 K 25
#6 Sariel *
La Presidenta será la conservadora... y el Ponente (no menos conservador) será...

Donde pone conservadora/or debería poner del PP/VOX. Cobardes :-P
1 K 25
oceanon3d #4 oceanon3d *
En los genoveces.es ... una pagina que seguro todos los españoles la tiene en su cabecera para visitarla cada dia.

En T5, A3, El Mundo, El Confidencial, La Razón, La Sexta, Onda cero, Okcaca , Horizonte de monguers de Iker Jimenes etc., etc., etc., etc, ...ni lo veras ...o solos tangencialmente. Ya sabéis ; ese es otro PP que nada tiene que ver con el de ahora.

Y ya se sabe; lo que no se ve no existe para los mas débiles de azotea.
1 K 19
makinavaja #1 makinavaja
Todo queda en casa, son jueces de la familia.... gente de bien!!! :-D :-D
0 K 12
pepel #8 pepel
#1 Archívese.
0 K 20
cax #7 cax
Volveremos a ver al Poder Judicial del Reino de España dar impunidad a la corrupción de los fascistas. Quedarán impunes de nuevo delitos gravísimos gracias al vergonzoso conchabeo de la cúpula judicial con la cúpula fascista de la Policía y el Ministerio del Interior. Seguimos.
0 K 10
#3 Sariel
Que dice uno que esta noticia es antigua. Y en la entradilla... "06 de abril 2026" :palm:

Me voy a ir al Nótame a avisar al @admin :-P
0 K 9

menéame