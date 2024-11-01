·
4
meneos
143
clics
Kim Kardashian, desconcertada, revela que padece "baja actividad cerebral"
La empresaria descubre en su reality una "baja actividad frontal" en el cerebro durante una prueba médica con Scott Disick: "Simplemente no lo acepto"
|
etiquetas
:
kim kardashian
,
baja actividad cerebral
3
1
6
K
10
actualidad
14 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
6
K
10
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
bacilo
"Simplemente no lo acepto". Precisamente lo que diría alguien sin autocontrol y sin actividad del prefrontal.
4
K
46
#9
pitercio
Se ha dado cuenta con cierto retraso.
1
K
24
#2
reivaj01
¿Lo cualo?
1
K
19
#10
wata
Creo que se sacó la carrera de derecho o algo así.
0
K
16
#13
fzman
#10
Era de esperar. Una carrera de memorizar solamente.
0
K
6
#1
DayOfTheTentacle
Ajá...
1
K
15
#8
jonolulu
#0
Me dejas helado, chico
0
K
12
#4
MoñecoTeDrapo
La baja actividad frontal puede deberse al estrés.
0
K
11
#6
BastardWolf
Tendrian que haberle hecho la prueba en el pandero, ahi seguro que tiene toda la actividad que arriba le falta
0
K
11
#14
Mangione
Huele a psicopatía...
0
K
8
#5
bizcobollo
Qué pena, con lo que ha sido.
0
K
7
#7
millanin
Pues anda que sus seguidores
0
K
7
#11
MPR
*
Obviamente, por eso estaba desconcertada, lo raro sería que no lo estuviera.
0
K
7
#12
fzman
No lo acepta porque no tiene actividad cerebral suficiente para poder aceptarlo.
0
K
6
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
