Kim Kardashian, desconcertada, revela que padece "baja actividad cerebral"

La empresaria descubre en su reality una "baja actividad frontal" en el cerebro durante una prueba médica con Scott Disick: "Simplemente no lo acepto"

Comentarios destacados:    
bacilo #3 bacilo
“Simplemente no lo acepto”. Precisamente lo que diría alguien sin autocontrol y sin actividad del prefrontal.
pitercio #9 pitercio
Se ha dado cuenta con cierto retraso.
reivaj01 #2 reivaj01
¿Lo cualo?
wata #10 wata
Creo que se sacó la carrera de derecho o algo así.
#13 fzman
#10 Era de esperar. Una carrera de memorizar solamente.
jonolulu #8 jonolulu
#0 Me dejas helado, chico
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
La baja actividad frontal puede deberse al estrés.
BastardWolf #6 BastardWolf
Tendrian que haberle hecho la prueba en el pandero, ahi seguro que tiene toda la actividad que arriba le falta
Mangione #14 Mangione
Huele a psicopatía...
#5 bizcobollo
Qué pena, con lo que ha sido.
millanin #7 millanin
Pues anda que sus seguidores
#11 MPR *
Obviamente, por eso estaba desconcertada, lo raro sería que no lo estuviera.

:-D
#12 fzman
No lo acepta porque no tiene actividad cerebral suficiente para poder aceptarlo.
