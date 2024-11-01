edición general
Kast y Milei se hacen la 'foto de la motosierra': la historia de este símbolo común... y por qué tiene inscrito el lema "Las fuerzas del cielo"

Kast y Milei se hacen la 'foto de la motosierra': la historia de este símbolo común... y por qué tiene inscrito el lema "Las fuerzas del cielo"  

La motosierra es la que Milei está usando para desmembrar buena parte del Estado argentino y que Kast también quiere utilizar en Chile

vicus. #2 vicus.
No va quedar ni la cordillera de los Andes, lo van a destrozar todo
Fj_Bs #4 Fj_Bs
#2 no son ya , ladrones de cuello o guantes blancos no, son de guante negro ,
menos libertades y todo para su Casta
Malinke #9 Malinke
¿Por que son retrasados?
#5 Robe7064 *
# 1 En chileno un "macabeo" es un hombre sometido a su mujer o polola. KKKast es más de maltratar a su mujer y a sus seguidores les gusta que sea alguien "con pantalones". Saldrían infinitos memes si se le ocurriera mencionar el público el Libro de los Macabeos.

Editado: ¿Quien envía la noticia no permite que lo etiqueten o es un problema técnico.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
Esas fuerzas vienen del cielo y del libro de los Macabeos, que hace referencia a la revuelta de un movimiento judío de liberación contra un ejército griegos en el 166 a.C. "El triunfo en la guerra no viene de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo", se lee allí. Milei, que suele citar textos religiosos, en particular del judaísmo, lo leyó y lo hizo suyo.

El argentino pronunció esa frase por primera vez en 2021, cuando acababa de ingresar a la arena política al convertirse en diputado nacional, cuenta la BBC. Fue su respuesta a quienes cuestionaban el peso que tendría en el Congreso su nuevo partido, La Libertad Avanza.
#3 yukatan
por desgracia el ser humano solo cuida una mano cuando ha perdido la otra.... En España nos espera una buena tambien cuando gobierne Vox, porque ya hemos visto que es Vox quien manda...
bronco1890 #6 bronco1890
Milei es un anarcocapitalista outsider, nada que ver con Kast, de la derechona conservadora de toda la vida y político profesional de nacimiento.
#8 Robe7064
#6 Neoconservadora. La derecha conservadora chilena era proteccionista y KKKast es pinochetista (neoliberal) y tiene su plata en Panamá, como buen patriota.
Connect #7 Connect
Es lo que los chilenos han votado. Y esto es por que el anterior gobierno tampoco supo hacerlo bien.

La gente vota. Cada cuatro años. Si no obtienen lo prometido, cambian. Y eso vale tanto para uno como para otros. A estos dos si no lo hacen bien, les darán puerta. A Milei le salvó a última hora Trump, pero después el argentino medio no vio nada. Así que no esa bala ya ya tiene quemada.
