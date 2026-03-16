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Kallas dice que Ormuz está fuera del ámbito de la OTAN y Australia y Japón rechazan enviar buques

Kallas dice que Ormuz está fuera del ámbito de la OTAN y Australia y Japón rechazan enviar buques

Kallas dice que Ormuz está fuera del ámbito de la OTAN y aborda opciones con la ONU La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, ha asegurado este lunes que el estrecho de Ormuz está "fuera del ámbito de actuación de la OTAN", pero que está abordando opciones con la ONU para garantizar su navegabilidad. "Nos hemos puesto en contacto con la OTAN anteriormente pero, en realidad, esto queda fuera del ámbito de actuación de la OTAN (...) No hay países de la OTAN en el estrecho de Ormuz"...

| etiquetas: kallas , ormuz , bloqueo , otan , australia , japón
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5 comentarios
7 1 0 K 115 actualidad
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Nada, metemos a Arabia Saudi en Eurovisión y ya es ámbito OTAN. :roll:
2 K 40
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Van a pedir enviar a cascos azules como los que hay en el Líbano bajo fuego Israeli?

Espero que aquí, si llegase el caso les dejen responder si son atacados
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shake-it #5 shake-it
Sería de coña que la ONU, absolutamente ninguneada por los EEUU e Israel, fueran los responsables de garantizar la navegabilidad por el estrecho de barcos de EEUU e Israel.
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#4 txepel
Venga, un poquito más y se darán cuenta de la sorprendente cantidad de problemas que se solucionarían solo con poner el bozal a Israel.
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#3 Poligrafo
Y ya que estamos, se sabe algo de las sanciones a Yuesei & Nazisrael por esta guerra ilegal? O eso solo con Rusia?

Valiente pandilla de hipocritas.
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menéame