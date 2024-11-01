edición general
El kakapo, un raro loro no volador de Nueva Zelanda, ha vuelto a reproducirse

El kakapo, un loro no volador en peligro crítico de extinción de Nueva Zelanda, comenzó a reproducirse la semana pasada por primera vez en cuatro años, según informó el departamento de conservación del Gobierno. Solo quedan 236 ejemplares de estos loros verdes, de aspecto rotundo y majestuoso, en tres poblaciones reproductoras de algunas de las islas más remotas del sur de Nueva Zelanda. Entre ellos hay 83 hembras en edad reproductiva, por lo que hay grandes esperanzas.

