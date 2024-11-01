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La justicia obliga a Airbnb a pagar la multa de 64 millones de euros que le impuso Consumo por anunciar viviendas sin licencia turística

La justicia obliga a Airbnb a pagar la multa de 64 millones de euros que le impuso Consumo por anunciar viviendas sin licencia turística

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a Airbnb a pagar una multa de más de 64 millones de euros que le había impuesto Consumo por anunciar viviendas sin permiso de uso turístico, tal y como ha revelado el propio Ministerio. En concreto, el TSJ ha denegado la solicitud de medidas cautelares que había solicitado por la empresa para paralizar la sanción que el Ministerio impuso en diciembre de 2025 a esta plataforma online de alquiler de alojamientos turísticos por infracciones en la publicación de anuncios de este tipo....

| etiquetas: airbnb , gentrificación , vivienda , crisis habitacional , multa , consumo
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10 comentarios
21 2 0 K 95 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 chavi
Ese dinero debería ir íntegro a VPO
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Feindesland #9 Feindesland
#1 O a putas... Total, puestos a soñar...

xD
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Fumanchu #3 Fumanchu *
Pero no cierran la pagina. Si se encontrase en cualquier página de estas algún piso ilegal deberían tirar la página, con el fútbol lo hacen y es mucho menso inportante.
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Arkhan #7 Arkhan
#3 Fijo que hay tanta gente a la que le interesa mantener los beneficios del fútbol a toda costa como que Airbnb siga funcionando.

De hecho, seguro que hasta habrá nombres en los que coincidirán ambos intereses.
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Laro__ #2 Laro__
Parece mucho, pero AirBNB factura 10.320 M € al año.
64M € lo ingresa en menos de 2 días y medio. Esta cantidad apenas le araña
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Gry #4 Gry
#2 Tendrán que echar cuentas para ver si les sale mejor cumplir la ley o pagar las multas.
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Arkhan #5 Arkhan
#4 Efectivamente, ese nivel de facturación y esa multa hace que no sea realmente efectiva.

Incluso podría darse que dentro de sus costes operativos asumieran las multas por su actividad y ya.
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Gry #8 Gry
#5 Depende de lo que facturen por los pisos sin licencia, verificar que la tengan no puede ser tan caro.
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jonolulu #6 jonolulu
#2 "Solo por estos motivos, se impuso una multa de 63,98 millones de euros, es decir, "seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb como consecuencia de las prácticas sancionadas durante el tiempo en que permanecieron publicados los anuncios", según informó la cartera que dirige Pablo Bustinduy"

No sé lo que facturan fuera, pero con que no les sea rentable el negocio aquí ya es suficiente
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founds #10 founds
Bienvenido sea, aunque yo le subiría mas
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menéame