La justicia obliga a Airbnb a pagar la multa de 64 millones de euros que le impuso Consumo por anunciar viviendas sin licencia turística

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a Airbnb a pagar una multa de más de 64 millones de euros que le había impuesto Consumo por anunciar viviendas sin permiso de uso turístico, tal y como ha revelado el propio Ministerio. En concreto, el TSJ ha denegado la solicitud de medidas cautelares que había solicitado por la empresa para paralizar la sanción que el Ministerio impuso en diciembre de 2025 a esta plataforma online de alquiler de alojamientos turísticos por infracciones en la publicación de anuncios de este tipo....