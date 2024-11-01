La Junta Electoral obliga a Montero a rectificar la campaña telefónica en la que el PSOE simula ser el Servicio Andaluz de Salud

La Junta Electoral de Andalucía (JEA) ha obligado al PSOE de Andalucía a modificar su campaña telefónica en la que una voz femenina simula ser del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para alertar sobre la situación de la sanidad pública y terminar pidiendo el voto para la candidata socialista, María Jesús Montero.
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Se ve que hay cosas q no pueden ser (publicar un audio) y otras que si (lo que haga el PSOE)
Facua solo nos cuesta casi 1 millona l año en subvenciones, tampoco es como para molestarse
También nos costaba dinero las putas del ministro, pero no veo ninguna noticia en portada, se ve q son putas que son buenas para los de izqueirdas.
Facua cobra casi 1 millón de euros en subvenciones
Me he dado una vuelta por las noticias de Facua y NINGUNA menciona al gobierno ni al PSOE ni al Gobierno Central
Se ve que para Facua, pagarle las putas al ministro forma parte de consumo responsable y buenos usos de los fondos públicos.