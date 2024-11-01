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La Junta Electoral obliga a Montero a rectificar la campaña telefónica en la que el PSOE simula ser el Servicio Andaluz de Salud

La Junta Electoral obliga a Montero a rectificar la campaña telefónica en la que el PSOE simula ser el Servicio Andaluz de Salud

La Junta Electoral de Andalucía (JEA) ha obligado al PSOE de Andalucía a modificar su campaña telefónica en la que una voz femenina simula ser del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para alertar sobre la situación de la sanidad pública y terminar pidiendo el voto para la candidata socialista, María Jesús Montero.

| etiquetas: psoe , simula
13 2 0 K 168 actualidad
12 comentarios
13 2 0 K 168 actualidad
mariKarmo #2 mariKarmo *
Esa campaña ha sido lamentable y vergonzosa. Un insulto a la gente que sí está esperando esa llamada.
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#5 Suleiman
#2 No se quién ha tenido la brillante idea pero la ha cagado de lleno.
1 K 24
FunFrock #3 FunFrock
Facua no está preocupado por estas llamadas, que llevarse casi 1 millon de euros en subvenciones tiene q notarse
1 K 19
#4 Suleiman
#3 Venga va.. No digas más memeces por favor. Facua ha denunciado el caso del PP porque sus afiliados/ciudadanos se lo han indicado " Varios ciudadanos han contactado con la asociación".
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FunFrock #6 FunFrock *
#4 ¿Y no te da una pista que ningún afiliado/ciudadano le haya indicado esto también? ¿O hacerse pasar por el Servicio de Salud es algo que está bien?

Se ve que hay cosas q no pueden ser (publicar un audio) y otras que si (lo que haga el PSOE)

Facua solo nos cuesta casi 1 millona l año en subvenciones, tampoco es como para molestarse
1 K 18
#9 fremen11
#6 Y los toros cuanto nos cuestan??
1 K 22
FunFrock #10 FunFrock
#9 Mucho más, por eso lo estás sacando también aunque no tenga nada que ver con la noticia.
También nos costaba dinero las putas del ministro, pero no veo ninguna noticia en portada, se ve q son putas que son buenas para los de izqueirdas.
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#11 Suleiman
#6 No está bien y lo he dicho arriba. Y lo que dices "¿Y no te da una pista que ningún afiliado/ciudadano le haya indicado esto también?" Eso se lo tendrías que decir a quien no ha ido a FACUA, si hubiera ido seguramente hubieran actuado,estás presuponiendo algo de lo que no tienes ni idea.
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FunFrock #12 FunFrock
#11 Estoy presumiendo en base a 2 cosas:
Facua cobra casi 1 millón de euros en subvenciones
Me he dado una vuelta por las noticias de Facua y NINGUNA menciona al gobierno ni al PSOE ni al Gobierno Central
Se ve que para Facua, pagarle las putas al ministro forma parte de consumo responsable y buenos usos de los fondos públicos.
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Nube_Gris #8 Nube_Gris *
Una cagada como una casa de grande, pero al menos no ha dejado muertos.
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#1 troglodoto
ppsoe
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#7 ZamoraBigote
Este es un caso curioso, es un insulto cuando llama el verdadero Servicio Andaluz de Salud y también cuando llaman los de palo.
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menéame