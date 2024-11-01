edición general
Una jueza imputa por acoso sexual a dos menores al alcalde del PP en Jérica, Castelló

El PP suspende de militancia a Jorge Peiró y lo destituye como asesor de la presidenta de la Diputación de Castelló, Marta Barrachina.

12 comentarios
Comentarios destacados:    
Ratoncolorao #1 Ratoncolorao
Cuando yo digo que el PP ha abierto un melón del que se va a arrepentir muchísimo...
5 K 89
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
#1 Yo denunciaria por acoso a Feijóo si fuese IDA.
0 K 15
tusitala #7 tusitala
#1 Mejor, todos los delincuentes sexuales demostrados, a la cárcel.
1 K 25
cenutrios_unidos #9 cenutrios_unidos
#7 Al 100% contigo. Incluidos los que interponen denuncias falsas.
0 K 15
tusitala #10 tusitala
#9 También de acuerdo, las denuncias falsas tenían que ser más perseguidas, sobre todo cuando se aprecia maldad en quien las pone.
1 K 25
Aperitx #2 Aperitx
Titular complicado, no queda claro quien es el malo. Spoiler: Es del pp
1 K 14
#4 Tronchador.
#2 Cada vez los redactan peor y (spoiler) es a propósito.
0 K 7
#12 Daniel2000 *
Acojonante ...

De los comentarios que he leído, nadie dice nada de los menores ... nadie se preocupa por los mismos.

Nadie pide que esto no vuelva a ocurrir.

Todos comentando si el PP, el PP, o el PP.


Y ojo, si el acusado fuese alcalde de otro partido, la otra parte de MNM estaría con lo mismo, que si PSOE - SUMAR, que si PSOE - PODEMOS - que si SUMAR - PODEMOS.


Cada día me da mas asco MNM ... y ya ya se la respuesta, si no quieres, te vas.


Que os den a todos los que se alegran de que un abusador sexual sea del partido contrario ... y les da igual la victima.
0 K 13
#6 omega7767
los cambiarán de parroquia, lo que hacen siempre
0 K 11
#3 txepel
Y yo que veo curioso cómo de repente han salido en cascada casos de acoso sexual (actuales o no) en el PSOE y días después otros tantos en el PP… Algún malpensado podría decir que algunos están utilizando esto para echarse mierda los unos a los otro otros.
0 K 11
Aperitx #8 Aperitx
#3 Antes unos dias antes desarticulaban comandos de eta con mucha información y listos para actuar aunque después en el juicio salieran absueltos.
0 K 7
#11 perej
No le vendría mal alguna coma más, a ése titular. ¡Qué dolor de ojos!
0 K 10

