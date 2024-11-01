·
Una jueza imputa por acoso sexual a dos menores al alcalde del PP en Jérica, Castelló
El PP suspende de militancia a Jorge Peiró y lo destituye como asesor de la presidenta de la Diputación de Castelló, Marta Barrachina.
|
etiquetas
:
jorge peiró
,
acoso sexual
,
menores
,
pp
,
jérica
,
castellón
21
4
0
K
157
politica
12 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Ratoncolorao
Cuando yo digo que el PP ha abierto un melón del que se va a arrepentir muchísimo...
5
K
89
#5
cenutrios_unidos
#1
Yo denunciaria por acoso a Feijóo si fuese IDA.
0
K
15
#7
tusitala
#1
Mejor, todos los delincuentes sexuales demostrados, a la cárcel.
1
K
25
#9
cenutrios_unidos
#7
Al 100% contigo. Incluidos los que interponen denuncias falsas.
0
K
15
#10
tusitala
#9
También de acuerdo, las denuncias falsas tenían que ser más perseguidas, sobre todo cuando se aprecia maldad en quien las pone.
1
K
25
#2
Aperitx
Titular complicado, no queda claro quien es el malo. Spoiler: Es del pp
1
K
14
#4
Tronchador.
#2
Cada vez los redactan peor y (spoiler) es a propósito.
0
K
7
#12
Daniel2000
*
Acojonante ...
De los comentarios que he leído, nadie dice nada de los menores ... nadie se preocupa por los mismos.
Nadie pide que esto no vuelva a ocurrir.
Todos comentando si el PP, el PP, o el PP.
Y ojo, si el acusado fuese alcalde de otro partido, la otra parte de MNM estaría con lo mismo, que si PSOE - SUMAR, que si PSOE - PODEMOS - que si SUMAR - PODEMOS.
Cada día me da mas asco MNM ... y ya ya se la respuesta, si no quieres, te vas.
Que os den a todos los que se alegran de que un abusador sexual sea del partido contrario ... y les da igual la victima.
0
K
13
#6
omega7767
los cambiarán de parroquia, lo que hacen siempre
0
K
11
#3
txepel
Y yo que veo curioso cómo de repente han salido en cascada casos de acoso sexual (actuales o no) en el PSOE y días después otros tantos en el PP… Algún malpensado podría decir que algunos están utilizando esto para echarse mierda los unos a los otro otros.
0
K
11
#8
Aperitx
#3
Antes unos dias antes desarticulaban comandos de eta con mucha información y listos para actuar aunque después en el juicio salieran absueltos.
0
K
7
#11
perej
No le vendría mal alguna coma más, a ése titular. ¡Qué dolor de ojos!
0
K
10
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
