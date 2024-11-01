edición general
La jueza de la dana reclama a Telegram en Bélgica y WhatsApp en EEUU los mensajes de la mano derecha de Mazón

La instructora acuerda librar una orden europea de investigación para Telegram en Bruselas (Bélgica) y una comisión rogatoria a Estados Unidos respecto de WhasApp a fin de intentar obtener los mensajes del jefe de gabinete con la cúpula de Emergencias

Cehona #2 Cehona
Al final la envian a Onteniente.

Ignacio González: “Vamos a ver, Eduardo [Zaplana]. Tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia no sé qué y tal. Y escucha, tenemos a un juez que está provisional… Tú lo asciendes… Yo le digo, a ver, venga usted pa acá. ¿Cuál es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular, coño”.
¡Que venga el titular, coño! Dicho y hecho.
Anfiarao #1 Anfiarao
Touché
smilo #3 smilo
O está jueza de verdad quiere hacer justicia o está haciendo méritos para un ascenso, espero que lo primero.
Mltfrtk #5 Mltfrtk
Alguien se está cagando patas abajo...
SolidGeorg #7 SolidGeorg
Cifrado de extremo a extremo señora, pregúntales a ellos.
#4 Semar80 *
En teoría se supone que las conversaciones están cifradas, salvo que sea un chat de grupo, ni Telegram ni WhatsApp tendrían que tener acceso a esa información que pide no? :roll:
Mltfrtk #6 Mltfrtk
#4 xD xD xD
