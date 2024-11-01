La jueza de la dana reclama a Telegram en Bélgica y WhatsApp en EEUU los mensajes de la mano derecha de Mazón

La instructora acuerda librar una orden europea de investigación para Telegram en Bruselas (Bélgica) y una comisión rogatoria a Estados Unidos respecto de WhasApp a fin de intentar obtener los mensajes del jefe de gabinete con la cúpula de Emergencias
Ignacio González: “Vamos a ver, Eduardo [Zaplana]. Tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia no sé qué y tal. Y escucha, tenemos a un juez que está provisional… Tú lo asciendes… Yo le digo, a ver, venga usted pa acá. ¿Cuál es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular, coño”.
¡Que venga el titular, coño! Dicho y hecho.