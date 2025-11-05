La jueza de la DANA llama a declarar al núcleo duro de Mazón y al dueño de El Ventorro

La magistrada de Catarroja que instruye la causa penal de la DANA ha acordado, a petición de las acusaciones populares que ejercen el PSPV-PSOE y Ciudadanos, o de oficio en algún caso, recibir declaración como testigos al nucleo duro de Mazón y también al dueño del restaurante El Ventorro, de Valencia, donde comió el presidente de la Generalitat con una periodista el 29 de octubre de 2024.