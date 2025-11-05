La jueza de la DANA llama a declarar al núcleo duro de Mazón y al dueño de El Ventorro

La magistrada de Catarroja que instruye la causa penal de la DANA ha acordado, a petición de las acusaciones populares que ejercen el PSPV-PSOE y Ciudadanos, o de oficio en algún caso, recibir declaración como testigos al nucleo duro de Mazón y también al dueño del restaurante El Ventorro, de Valencia, donde comió el presidente de la Generalitat con una periodista el 29 de octubre de 2024.
| etiquetas: dana , justicia , mazón , ventorro
Juanfran Pérez Llorca (Síndic del grupo parlamentario popular en el parlamento valenciano)
Cayetano García (Secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat)
José Manuel Cuenca (Secretario autonómico del Gabinete del Presidente y Comunicación de la Generalitat)
Francisco González (Director general de Comunicación y Promoción Institucional)
Mayte Gómez (Directora general de la Oficina de Prensa de la Presidencia)
Josep Lanuza (Asesor del jefe del Consell)
