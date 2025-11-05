edición general
31 meneos
33 clics
La jueza de la DANA llama a declarar al núcleo duro de Mazón y al dueño de El Ventorro

La jueza de la DANA llama a declarar al núcleo duro de Mazón y al dueño de El Ventorro

La magistrada de Catarroja que instruye la causa penal de la DANA ha acordado, a petición de las acusaciones populares que ejercen el PSPV-PSOE y Ciudadanos, o de oficio en algún caso, recibir declaración como testigos al nucleo duro de Mazón y también al dueño del restaurante El Ventorro, de Valencia, donde comió el presidente de la Generalitat con una periodista el 29 de octubre de 2024.

| etiquetas: dana , justicia , mazón , ventorro
27 4 0 K 270 actualidad
8 comentarios
27 4 0 K 270 actualidad
Ze7eN #1 Ze7eN
El nucleo duro de Mazón:

Juanfran Pérez Llorca (Síndic del grupo parlamentario popular en el parlamento valenciano)
Cayetano García (Secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat)
José Manuel Cuenca (Secretario autonómico del Gabinete del Presidente y Comunicación de la Generalitat)
Francisco González (Director general de Comunicación y Promoción Institucional)
Mayte Gómez (Directora general de la Oficina de Prensa de la Presidencia)
Josep Lanuza (Asesor del jefe del Consell)
2 K 40
pepel #2 pepel
Y que lleve la factura de la comida y la hora que se marcharon.
1 K 29
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#2 Y si subieron a alguna habitación o apartamento también.
1 K 25
Pacofrutos #3 Pacofrutos
También han sido citados a declarar dos congrios y un rodaballo.
0 K 15
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#3 Y un merluzo, pero no va a ir por que es senador del PP.
2 K 38
Pacofrutos #6 Pacofrutos *
#5 Que por supuesto es inimputable y por tanto queda eximido de responsabilidad penal por no poder comprender la ilicitud de un hecho punible o actuar conforme a dicha comprensión. En el diccionario viene ilustrado con una ilustración de Javier Arenas Bocanegra.  media
3 K 49
pitercio #7 pitercio
Aplaudidores y trincadores.
0 K 12
starwars_attacks #8 starwars_attacks *
Venga a declarar todos los cómplices de la negligencia madre.

Más valen las personas por lo que callan que por lo que cuentan.
0 K 9

menéame