Una jueza condena a un hombre por matar a un gato a pisotones en un bar de Sevilla

El titular del Juzgado de lo Penal nº 5 de Sevilla ha condenado a un hombre por la muerte de una cría de gato a pisotones. Ocurrió en julio de 2022 en el restaurante Venta la Pringá, situado en el municipio sevillano de La Algaba. El acusado, que puede recurrir la sentencia, ha sido juzgado por un delito de maltrato animal con resultado de muerte con una pena de 12 meses de prisión y tres años y seis meses de inhabilitación para el ejercicio de profesiones relacionadas con animales y para su tenencia.