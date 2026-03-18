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Una jueza condena a un hombre por matar a un gato a pisotones en un bar de Sevilla

Una jueza condena a un hombre por matar a un gato a pisotones en un bar de Sevilla

El titular del Juzgado de lo Penal nº 5 de Sevilla ha condenado a un hombre por la muerte de una cría de gato a pisotones. Ocurrió en julio de 2022 en el restaurante Venta la Pringá, situado en el municipio sevillano de La Algaba. El acusado, que puede recurrir la sentencia, ha sido juzgado por un delito de maltrato animal con resultado de muerte con una pena de 12 meses de prisión y tres años y seis meses de inhabilitación para el ejercicio de profesiones relacionadas con animales y para su tenencia.

| etiquetas: gato , sevilla
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6 comentarios
7 2 1 K 84 actualidad
#1 UNX
Leí la noticia en su momento. Me parece una mierda de pena, alguien así de sádico es un peligro.
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josde #2 josde
Vaya noticia y no es la primera de una muerte gatuna, creo que ya hay varias en estos días, hasta una por un disparo
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Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
#0 Dupli de ayer.
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#3 cocococo
Yo compré un pollo congelado francés y cuando lo descongelé estaba todo destrozado, como si lo hubiesen matado a patadas. Ya no vuelvo a comprar un pollo francés en la vida, sea de la marca que sea, justos por pecadores:

somaco-online.fr/cdn/shop/files/A1208001-POULETENTIERPRIMCHANTDOUX1KG.
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#4 capitan.meneito
#3 en el merdacona?
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menéame