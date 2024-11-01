Condenado a un año de prisión por matar a un gatito a pisotones en La Algaba

Un hombre ha sido condenado a doce meses de prisión por matar a una cría de gato a pisotones en La Algaba (Sevilla) en la venta «La Pringá». El Juzgado de lo Penal nº 5 de Sevilla considera probado el delito de maltrato animal con resultado de muerte y ha impuesto además tres años y seis meses de inhabilitación para la tenencia de animales y profesiones relacionadas. Los hechos se remontan a julio de 2022, cuando una cría de gato entró en el interior del establecimiento. El acusado expulsó al animal del local y, ya en el exterior, lo agredió...