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Condenado a un año de prisión por matar a un gatito a pisotones en La Algaba

Condenado a un año de prisión por matar a un gatito a pisotones en La Algaba

Un hombre ha sido condenado a doce meses de prisión por matar a una cría de gato a pisotones en La Algaba (Sevilla) en la venta «La Pringá». El Juzgado de lo Penal nº 5 de Sevilla considera probado el delito de maltrato animal con resultado de muerte y ha impuesto además tres años y seis meses de inhabilitación para la tenencia de animales y profesiones relacionadas. Los hechos se remontan a julio de 2022, cuando una cría de gato entró en el interior del establecimiento. El acusado expulsó al animal del local y, ya en el exterior, lo agredió...

| etiquetas: algaba , pisotones , prisión , cría de gato , inhabilitación , tenencia , pacma
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1 comentarios
4 1 1 K 27 Abuso_Animal
Arkhan #1 Arkhan
No quiero que parezca que antepongo la vida de un animal a la de una persona pero qué puto asco tener que compartir sociedad o país con tamaña basura de persona.
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menéame