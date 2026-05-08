Una jueza archiva la causa contra Vito Quiles al concluir que no acosó ni lesionó a Sarah Santaolalla a la salida del Senado

Una jueza de Madrid ha archivado la causa abierta contra el agitador ultra Vito Quiles a raíz de una denuncia presentada por presunto acoso y lesiones a la tertuliana Sarah Santaolalla a las puertas del Senado el pasado 3 de marzo. “Los hechos no son constitutivos de infracción penal alguna”, concluye la titular del Juzgado de Instrucción Número 23 de la capital en un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS. La instructora ha adoptado esta decisión después de analizar las “imágenes completas grabadas por las cámaras de seguridad del Senado”
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El teatrillo no le ha funcionado a la pedorra esta.
Que inesperado que la realidad no sea como la que cuenta el entorno del PSOE y acólitos.
En cualquier caso, aquí de entrada lo que hay son imágenes que prueban que no hubo agresión, no hay margen de duda como sí lo puede haber en otros casos que dependan de analizar la veracidad, partes médicos, testigos, etc. Aquí es más sencillo, está grabado todo.
Como también he dicho, antes carencia argumental en este caso, se pretende arrastrar mierda que no tiene que ver, una táctica triste que no pienso seguir. Al final quedáis al nivel de la del cabestrillo. Vosotros sabreis.
Buen día.
Lógico que no quieras hablar de ello.
Están abriendo la puerta a actos de los que luego se van a lavar las manos siendo ellos, los jueces, los que los están legitimando.
"recalca que dichas imágenes tampoco muestran agresión alguna y constatan que “el investigado ni siquiera llega a aproximarse” a la tertuliana."
Me has preguntado si hacer preguntas incómodas es acoso y agresión y te he contestado que no.
Ahora sí quieres te contesta la legislación española...
Delito de Acoso (Art. 172 ter): Conductas insistente y reiteradas (vigilancia, persecución, contacto no deseado) que menoscaben gravemente la libertad y el sentimiento de seguridad de la víctima, alterando su vida cotidiana. Conlleva penas de prisión de tres meses a dos años o multa.
"¿Qué es acoso y agresión?"
Si fuera así, se aplicaría a innumerables periodistas que hacen lo propio a la salida o entrada de sitios como el Congreso o Senado, incluyendo a los de Canal Red x.com/ecallep/status/2052429984589820164
Lo de Vito Quiles es ocasional?
Por supuesto... Si abres la veda todo el mundo puede hacer lo que quiera.
Si quieres defender lo contrario, imagino que tendrás docenas de ejemplos documentados fuera de este ámbito para justificar algo como "persecución".
Tus prejuicios y tus proyecciones te los miras al espejo.
Simplemente digo que si no es acoso, que se lo hagan a la jueza, así podrá disfrutar de la calle con toda su libertad.
Lo que escribo lo suscribo, lo que tú infieres de mis escritos entra dentro de si tú neurona está despierta o no.
m.youtube.com/watch?v=mW_XZJTPSUA
Pero claro, no será lo mismo ...
Es decir, ¿Se condenan unos ataques y se toleran otros según tu sesgo o como va eso?
Para que compute, de entrada, tendría que ser perseguido de oficio por la fiscalía, la estadística la elaboran ellos con sus propios casos. Los casos de particulares no computan.
Las estadísticas que ellos publican lo único que demuestran es que no hacen un trabajo adecuado.
Dicho esto, su señoría ha dicho que esto no es acoso y posiblemente en una justicia tan garantiza como la nuestra, no lo sea, pero si lo de Vito Quiles no es acoso estamos poniendo el listón en sitios muy peligrosos
Incluso que un periodista vaya a otros sitios más privados, como una peluquería, a hacer lo mismo con cierta frecuencia, que sé yo, 5 veces al año, tampoco creo que pueda ser considerado acoso.
Si habláramos de casos más extremos, como los paparazzi de corazón que persiguen sin parar, que te fotografían en tu casa, husmean tu basura y estas constantemente cruzándote con ellos, en esos casos sí, pero por 3 videos que hace el Quiles, la locura sería poner el listón ahí.
Estupendo.