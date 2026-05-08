Una jueza archiva la causa contra Vito Quiles al concluir que no acosó ni lesionó a Sarah Santaolalla a la salida del Senado

Una jueza de Madrid ha archivado la causa abierta contra el agitador ultra Vito Quiles a raíz de una denuncia presentada por presunto acoso y lesiones a la tertuliana Sarah Santaolalla a las puertas del Senado el pasado 3 de marzo. “Los hechos no son constitutivos de infracción penal alguna”, concluye la titular del Juzgado de Instrucción Número 23 de la capital en un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS. La instructora ha adoptado esta decisión después de analizar las “imágenes completas grabadas por las cámaras de seguridad del Senado”