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Una jueza archiva la causa contra Vito Quiles al concluir que no acosó ni lesionó a Sarah Santaolalla a la salida del Senado

Una jueza de Madrid ha archivado la causa abierta contra el agitador ultra Vito Quiles a raíz de una denuncia presentada por presunto acoso y lesiones a la tertuliana Sarah Santaolalla a las puertas del Senado el pasado 3 de marzo. “Los hechos no son constitutivos de infracción penal alguna”, concluye la titular del Juzgado de Instrucción Número 23 de la capital en un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS. La instructora ha adoptado esta decisión después de analizar las “imágenes completas grabadas por las cámaras de seguridad del Senado”

| etiquetas: vito , quiles , sarah , santaolalla , archivo , senado , acoso
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51 comentarios
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Comentarios destacados:              
g3_g3 #2 g3_g3
Obvio xD

El teatrillo no le ha funcionado a la pedorra esta.
16 K 165
#5 woke *
#2 tendrán que cambiar las leyes para poder encerrarlo, como en las auténticas dictaduras.
4 K 64
pedrario #12 pedrario
#5 Poquito a poquito  media
8 K 97
pedrario #1 pedrario *
>La instructora ha adoptado esta decisión después de analizar las “imágenes completas grabadas por las cámaras de seguridad del Senado” en las que se recoge la “secuencia completa” desde que Santaolalla sale del edificio hasta que sube al coche. “En las mismas no se aprecia agresión alguna por parte del investigado”, sostiene.

Que inesperado que la realidad no sea como la que cuenta el entorno del PSOE y acólitos.
10 K 107
#6 LaMinaEnMiPuerta
#1 Para que sea acoso tiene que no ser periodismo. Y todos sabemos que Vito es periodista :troll:
1 K 17
Fartón_Valenciano #24 Fartón_Valenciano
#1 Pues la credibilidad de la tal Santaolalla queda por lo suelos, lo único que ha conseguido es quedar como alguien que se invento una egresión y acaba de dar un espaldarazo al tal Quiles, en resumen, le ha salido el tiro por la culata,,,,
4 K 53
#29 Nusku
#1 Tampoco había imágenes cuando el Tribunal Supremo condenó a Alberto Rodríguez (y le quitó el escaño, alterando las mayorías del Congreso, poca broma), tú eras el primero aplaudiendo con las orejas.
6 K 59
pedrario #39 pedrario *
#29 Red herring desviando a otro tema porque claramente este no lo puedes defender. No pienso hablar de otros casos y seguir con la desviación, pero manipulas. Los casos no tienen que ver uno y otro.

En cualquier caso, aquí de entrada lo que hay son imágenes que prueban que no hubo agresión, no hay margen de duda como sí lo puede haber en otros casos que dependan de analizar la veracidad, partes médicos, testigos, etc. Aquí es más sencillo, está grabado todo.
3 K 38
obmultimedia #42 obmultimedia
#39 No es un desvio, es una comparacion.
1 K 22
pedrario #45 pedrario
#42 Una comparación, que como ya he explicado en el comentario que respondes e ignoras, y no pienso seguir más, no tiene absolutamente nada que ver. Agua y aceite.

Como también he dicho, antes carencia argumental en este caso, se pretende arrastrar mierda que no tiene que ver, una táctica triste que no pienso seguir. Al final quedáis al nivel de la del cabestrillo. Vosotros sabreis.

Buen día.
2 K 8
obmultimedia #48 obmultimedia
#45 Para ti no lo tendra , para muchos otros si.
0 K 11
#50 Nusku
#39 Llamar red herring a que te recuerden tu propia hipocresía es de primero de cuñado... , comparar cómo se juzgan hechos idénticos no es desviar el tema, es evidenciar vuestra doble vara de medir.
Lógico que no quieras hablar de ello.
0 K 11
obmultimedia #44 obmultimedia
#1 Vito tiene el Fachapass premium + + diamante mundo misterioso edicion one day
1 K 31
Meneador_Compulsivo #9 Meneador_Compulsivo *
Bulos y fango de los pseudomedios del sanchismo y encima pagados con dinero público.
8 K 95
CharlesBrowson #11 CharlesBrowson
deberian empezar a meter marrones los jueces con estos embustes, ya lo suficientemente tentemos la justicia colapsada para que esta piara de oligofrenicos sigan con su teatro de telecinco enmierdando las administraciones
7 K 81
#16 woke
#11 deberían hacerle pagar todos los costes
5 K 74
wata #4 wata
Bueno, siempre se le puede hacer a la jueza y que sepa que no es acoso ni agresión.
Están abriendo la puerta a actos de los que luego se van a lavar las manos siendo ellos, los jueces, los que los están legitimando.
4 K 71
krogan #7 krogan
#4 ¿Qué es acoso y agresión?

"recalca que dichas imágenes tampoco muestran agresión alguna y constatan que “el investigado ni siquiera llega a aproximarse” a la tertuliana."
6 K 83
wata #13 wata
#7 Pues eso. Que le hagan lo mismo a la jueza. Total es alguien que pasa por ahí haciendo preguntas incómodas.
4 K 70
krogan #15 krogan
#13 ¿Hacer preguntas incómodas es acoso y agresión entonces?
1 K 23
wata #17 wata
#15 No. Por eso. Que se lo hagan a la jueza que lo va a disfrutar.
1 K 35
krogan #20 krogan
#17 Pues dime qué es para ti acoso y agresión, que es lo que te he preguntado.
0 K 10
wata #23 wata *
#20 A mi no me has preguntado nada de eso.
Me has preguntado si hacer preguntas incómodas es acoso y agresión y te he contestado que no.
Ahora sí quieres te contesta la legislación española...
Delito de Acoso (Art. 172 ter): Conductas insistente y reiteradas (vigilancia, persecución, contacto no deseado) que menoscaben gravemente la libertad y el sentimiento de seguridad de la víctima, alterando su vida cotidiana. Conlleva penas de prisión de tres meses a dos años o multa.
2 K 42
krogan #25 krogan *
#23 De nuestra primera interacción en el comentario 7 que te hice:

"¿Qué es acoso y agresión?"
0 K 10
wata #28 wata
#25 Delito de Acoso (Art. 172 ter): Conductas insistente y reiteradas (vigilancia, persecución, contacto no deseado) que menoscaben gravemente la libertad y el sentimiento de seguridad de la víctima, alterando su vida cotidiana. Conlleva penas de prisión de tres meses a dos años o multa.
2 K 42
krogan #36 krogan
#28 Ok, si te limitas al tipo penal, pues ya te han dejado claro los tribunales que un contacto ocasional de un periodista haciendo preguntas, sin llegar siquiera a tener contacto físico, no entra en ese tipo.

Si fuera así, se aplicaría a innumerables periodistas que hacen lo propio a la salida o entrada de sitios como el Congreso o Senado, incluyendo a los de Canal Red x.com/ecallep/status/2052429984589820164
0 K 10
wata #38 wata *
#36 "Contacto ocasional".
Lo de Vito Quiles es ocasional?
Por supuesto... Si abres la veda todo el mundo puede hacer lo que quiera.
2 K 42
krogan #41 krogan
#38 Diría que es ocasional, especialmente en este caso que se limita a cruzarse con la gente que entra o salga del Congreso/Senado, donde practica su trabajo con acreditación.

Si quieres defender lo contrario, imagino que tendrás docenas de ejemplos documentados fuera de este ámbito para justificar algo como "persecución".
0 K 10
wata #51 wata
#41 Solo tengo las declaraciones de esta señora y las imágenes donde se le ve al absuelto que la sigue a todos lados incluso a su domicilio particular y a su trabajo.
0 K 15
Nylo #26 Nylo
#17 suenas a "aunque reconozco que no es acoso ni agresión, la jueza merece lo peor por declararle inocente de acoso y agresión". Cómo está el patio.
1 K 21
wata #27 wata
#26 Eso te sonará a ti.
Tus prejuicios y tus proyecciones te los miras al espejo.
1 K 35
Nylo #33 Nylo
#27 xD La verdad es que nada de lo que pueda decir ahora pesará tanto en tu contra como las palabras que ya has escrito tú mismo en los mensajes anteriores, así que lo dejo aquí.
0 K 11
wata #37 wata
#33 Lo que tú digas.
Simplemente digo que si no es acoso, que se lo hagan a la jueza, así podrá disfrutar de la calle con toda su libertad.
Lo que escribo lo suscribo, lo que tú infieres de mis escritos entra dentro de si tú neurona está despierta o no.
1 K 35
adoctrinacharo #19 adoctrinacharo
#4 Ya se lo hicieron a Ana Botella, por ejemplo, y todo eran risas
m.youtube.com/watch?v=mW_XZJTPSUA

Pero claro, no será lo mismo ...
6 K 66
wata #22 wata
#19 Igualito.
0 K 15
Kantinero #47 Kantinero
#19 Esta no ha robado 2000 pisos para beneficio de Ansar junior
0 K 12
adoctrinacharo #49 adoctrinacharo *
#47 ¿Y?
Es decir, ¿Se condenan unos ataques y se toleran otros según tu sesgo o como va eso?
0 K 10
#10 woke
Una tía que miente, qué raro.
3 K 54
Nylo #18 Nylo
Vito podría denunciar por denuncia falsa. Ganaría, aunque al no ser pareja o expareja, no contaría contra la narrativa del 0,001% de denuncias falsas en casos de violencia de género.
3 K 44
anarion321 #46 anarion321 *
#18 Ni aún siendo pareja computaría como denuncia falsa.

Para que compute, de entrada, tendría que ser perseguido de oficio por la fiscalía, la estadística la elaboran ellos con sus propios casos. Los casos de particulares no computan.

Las estadísticas que ellos publican lo único que demuestran es que no hacen un trabajo adecuado.
0 K 9
#40 surco *
A ver. No hay agresión y esto deja en muy mal lugar a esta chica, tanto en su credibilidad como en su escala de valores.
Dicho esto, su señoría ha dicho que esto no es acoso y posiblemente en una justicia tan garantiza como la nuestra, no lo sea, pero si lo de Vito Quiles no es acoso estamos poniendo el listón en sitios muy peligrosos
2 K 38
pedrario #43 pedrario
#40 Que un periodista se cruce con alguien en instituciones públicas muy difícilmente va a ser acoso, no creo que sea un listón bajo.

Incluso que un periodista vaya a otros sitios más privados, como una peluquería, a hacer lo mismo con cierta frecuencia, que sé yo, 5 veces al año, tampoco creo que pueda ser considerado acoso.

Si habláramos de casos más extremos, como los paparazzi de corazón que persiguen sin parar, que te fotografían en tu casa, husmean tu basura y estas constantemente cruzándote con ellos, en esos casos sí, pero por 3 videos que hace el Quiles, la locura sería poner el listón ahí.
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FunFrock #30 FunFrock
¿Ya hemos superado el cupo del 0.000000015% de denuncias falsas ?
3 K 34
Nylo #3 Nylo
Yo sí te creo, hermana. A la jueza me refiero.
2 K 30
Maki_Hirasawa #35 Maki_Hirasawa
La jueza ha visto todas las imagenes y no ve agresión ninguna. Y AUN ASÍ no abre diligencias. y esto no cuenta como denuncia falsa tampoco.

Estupendo.
2 K 28
Quel #31 Quel
Tengo curiosidad por como van a tratarlo el Sugar Daddy.
:troll:
2 K 26
Esfingo #34 Esfingo
Bueno hoy toca lawfare en el menú xD
2 K 26
#21 Perraka77
Es que aunque seas más rojo que la sangre, si sabes sumar, restar y dividir, te das cuenta de que esta tía es una choni que tiene menos luces que un barco pirata.
1 K 19
Chepacoletariado #8 Chepacoletariado
El chiste se cuenta solo
1 K 17
Quel #32 Quel
Igualito no fue. En esa ocasión no tuvimos que pasar por el bochorno de ver a botella pasearse y lloriquear con un cabestrillo.
0 K 7

menéame