La jueza advierte de la ofensiva ultra contra la revista Mongolia por la sátira del belén: "Es una situación peculiar"

La jueza advierte de la ofensiva ultra contra la revista Mongolia por la sátira del belén: "Es una situación peculiar"

La magistrada archiva la 4ª querella de un colectivo ultraderechista contra los editores de la publicación y remarca que no hay escarnio alguno en mofarse de un belén en una portada. La magistrada destaca que antes de la querella de HazteOir, ya había recibido querellas por la misma portada de la Comunión Tradicionalista Carlista y los ultracatólicos Abogados Cristianos, ambas archivadas. “Como colofón”, ahonda la magistrada, Manos Limpias denunció, por la misma sátira del belén, a Mongolia ante un juzgado de Barcelona, caso también archivado.

A.more #1 A.more
Lo que demuestra que el bien peinado no es más que un mercenario a sueldo
3 K 49
seguidorDeCristo #2 seguidorDeCristo
Ciertamente, si acaso podrían juzgarles por un delito contra el humor, pero poco más.

Poca creatividad y muchas ganas de obtener publicidad gratis.

Rezo por ellos.
0 K 7

