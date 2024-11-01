·
La jueza acredita que Mazón dio datos desactualizados la mañana de la dana con un informe de un alto cargo de dos folios
Alberto Martín Moratilla, exdirector general de Emergencias, aporta el documento que leyó el president en una comparecencia en la que decía erróneamente que no se habían activado alertas hidrológicas
etiquetas
:
mazon
,
me entiras
,
valencia
,
dana
11
3
1
K
97
#1
Esteban_Rosador
*
Fue la única comparecencia del president (y de cualquier cargo político de la Generalitat) hasta que Mazón reapareció unas ocho horas después (a las 21.20) para recomendar a la población que se refugiara en altura, consejos tildados por la magistrada instructora de “completamente inútiles”.
Votar al PP mata.
3
K
50
#4
Esteban_Rosador
#3
220 muertos le parecen pocos.
0
K
19
#2
Feindesland
Pesaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaooooooooooooooosssssssssssssssssss
1
K
15
#3
ipanies
#2
Puedes explicar para
dumies
ese sesudo análisis que has hecho???
0
K
13
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
Votar al PP mata.