El juez Piña tramita una querella contra el ministro Puente para la que no tiene competencia

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha abierto diligencias tras una querella presentada por la asociación Libertad y Justicia contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, a pesar de que no tiene competencia para ello. Puente es aforado por lo que sólo puede ser investigado y, en su caso, juzgado por el Tribunal Supremo.