El juez Piña tramita una querella contra el ministro Puente para la que no tiene competencia

El juez Piña tramita una querella contra el ministro Puente para la que no tiene competencia

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha abierto diligencias tras una querella presentada por la asociación Libertad y Justicia contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, a pesar de que no tiene competencia para ello. Puente es aforado por lo que sólo puede ser investigado y, en su caso, juzgado por el Tribunal Supremo.

13 comentarios
Comentarios destacados:    
Spirito #3 Spirito
#2 Otro caso aislado.
5 K 63
#9 soberao
#3 Y se irá de rositas, no le abrirán expediente disciplinario por tomar como suyas competencias que no tiene, ni por usar su cargo de juez para tramitar denuncias por encargo.
1 K 29
#4 rogerillu
El que pueda hacer que haga. Y seguimos.
2 K 35
termopila #10 termopila
Si el juez no sabe ejercer sus funciones se inhabilita y listo
1 K 27
lonnegan #12 lonnegan
#1 Prevarica prevaricaciónnn ♫
2 K 26
#7 Eukherio
Y no le pasará absolutamente nada aunque desde arriba le digan que les está haciendo perder el tiempo.
1 K 24
#6 concentrado
Tras leer esta noticia el juez Piña tomará una decisión drástica: ¿pasar la pelota al TS? No. Preguntará al Parlamento si Puente es parlamentario. Es esperpento hay que tomarlo como tal.
0 K 20
SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones
Tan corruptos que ni siquiera conocen los procedimientos judiciales.
El que pueda hacer que haga.
1 K 15
Malinke #13 Malinke
Por algo lo hará. La gente afín al PP dirá que la justicia defiende al PsoE cuando echen esto para atrás.
0 K 11
EldelaPepi #8 EldelaPepi
Piedrita a piedrita ...
"El que pueda hacer, que haga"
0 K 9
Lamantua #11 Lamantua
En Mierda5 han dicho que ha sido la Audiencia Nacional.
0 K 9

