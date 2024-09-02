El juez García Castellón exonera a Esperanza Aguirre de la 'caja b' del PP de Madrid

El juez García Castellón libra a la expresidenta de la Comunidad de Madrid y a su sucesor, Ignacio González, de juicio por la pieza separada que investiga tres campañas electorales del PP en Madrid.
| etiquetas: púnica , garcía castellón , aguirre , caja b , madrid
De ahí tu conclusión
García Castellón, ese hombre de confianza, más fiable que un coche japonés. Espero que sus esfuerzos por mantener el imperio de la ley hayan sido debidamente recompensados.
LA VIDA SIGUE IGUAL !!!!!!!!!!
Han pasado años pero seguimos igual, Castellón ayer, ¿Quien será mañana?
Lo comento por si a alguien le quedan dudas.