El juez García Castellón exonera a Esperanza Aguirre de la 'caja b' del PP de Madrid

El juez García Castellón libra a la expresidenta de la Comunidad de Madrid y a su sucesor, Ignacio González, de juicio por la pieza separada que investiga tres campañas electorales del PP en Madrid.

mis_cojones_en_bata #2 mis_cojones_en_bata
Compillogui!
#6 Leon_Bocanegra
#0 Pon (Hemeroteca) en el envío, anda.
Bapho #1 Bapho
Patatas.
pedrario #3 pedrario
Vaya un máquina, sigue trabajando aún después de haberse jubilado >www.rtve.es/noticias/20240902/jubilacion-juez-audiencia-nacional-manue
#11 HangTheRich
#3 es que es como una puta chinche, una vez que hacen nido, solo con fuego
#14 El_dinero_no_es_de_nadie *
#13 #3 La noticia es de 2022 pero la envia como si fuera de actualidad.
De ahí tu conclusión
karakol #8 karakol
Decenas de cargos de los gobiernos de Aguirre han sido procesados, una veinte larga condenados (consejeros, viceconsejeros, directores generales y alcaldes nombrados o promovidos por ella) a penas de más de 100 años de cárcel, pero, oh campos de soledad, mustio collado, resulta que la jefa de todo, la reina de la charca, no sabía absolutamente nada ni de Gürtels, Púnicas, Canales de Isabel II ni cajas B del Partido Patrincar.

García Castellón, ese hombre de confianza, más fiable que un coche japonés. Espero que sus esfuerzos por mantener el imperio de la ley hayan sido debidamente recompensados.
rogerius #5 rogerius *
Pos claro que sí. :palm: Son compañeros. :hug:
>:-(
A.more #4 A.more
Con esta justicia para que vale votar? Viva franco
#9 Khanbaliq *
Como diría el violador de Julito Iglesias:

LA VIDA SIGUE IGUAL !!!!!!!!!!

Han pasado años pero seguimos igual, Castellón ayer, ¿Quien será mañana?
#7 uvi
Este es el mismo juez que dijo que Tsunami eran terroristas y por ende Puigdemont su jefe, un terrorista. Y es el mismo del caso Voloh, caso del apoyo de los rusos, que los del PP llevaron a la UE y intentaron enmerdar para sacar titulares.

Lo comento por si a alguien le quedan dudas.
#12 Nasser
Lo raro es que no la premie
NoPracticante #10 NoPracticante
Una sentencia totalmente sorprendente. Nunca lo hubiera imaginado.
talaspelotas #13 talaspelotas
¿Pero Garcia Fasciston no se habia jubilado? Otro que morirá con las botas puestas
