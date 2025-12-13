El juez deja en libertad a Leire Díez, el expresidente de la SEPI y el socio de Cerdán

El juez central de Instrucción número Seis de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha dejado en libertad provisionale con medidas cautelares a la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario vasco Antxon Alonso, detenidos en el marco de la operación contra la corrupción desarrollada esta semana por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.