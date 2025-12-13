El juez deja en libertad a Leire Díez, el expresidente de la SEPI y el socio de Cerdán

El juez central de Instrucción número Seis de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha dejado en libertad provisionale con medidas cautelares a la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario vasco Antxon Alonso, detenidos en el marco de la operación contra la corrupción desarrollada esta semana por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Sueño con que llegue un día en el que la gente en menéame entienda la diferencia entre estar siendo investigado, estar siendo enjuiciado y haber sido condenado. No debería ser tan difícil, solo hay que querer entenderlo.
Según el artículo, en esta pieza sólo está la fiscalía, y esta ha pedido la libertad, por lo que no quedaría otra.
No van a prisión provisional porque no hay riesgo de pérdida de pruebas tras los registros realizados y tampoco ve riesgo de fuga.
La prisión provisional es una medida excepcional, no es ordinaria por tener pruebas de delitos