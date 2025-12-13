edición general
El juez deja en libertad a Leire Díez, el expresidente de la SEPI y el socio de Cerdán

El juez central de Instrucción número Seis de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha dejado en libertad provisionale con medidas cautelares a la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario vasco Antxon Alonso, detenidos en el marco de la operación contra la corrupción desarrollada esta semana por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

8 comentarios
angelitoMagno
Que la dejen libre no quiere decir que no tengan nada contra ella, quiere decir que no hay riesgo de fuga, reincidencia ni eliminación de pruebas. Si no hubiera nada, no la dejarían en libertad provisional con medidas cautelares. Si no hubiera nada, se archivaría el caso.

Sueño con que llegue un día en el que la gente en menéame entienda la diferencia entre estar siendo investigado, estar siendo enjuiciado y haber sido condenado. No debería ser tan difícil, solo hay que querer entenderlo.

pedrario
#3 Bien explicado, aunque también hay que precisar que para que un juez acuerde prisión provisional, debe primero ser solicitado por alguna de las partes, si no se solicita, el 505.4 de la LeCrim fuerza a que haya liberación.

Según el artículo, en esta pieza sólo está la fiscalía, y esta ha pedido la libertad, por lo que no quedaría otra.

vicus.
O sea, que de momento no tienen nada, pero...no tardarán mucho, como lo del exfiscal, que lo emplumaros por un chisme.

Antipalancas21
#1 Estarán ya fabricando algo algunos.

pedrario
#1 O sea, que hablas desde la ignorancia y te da igual.

El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Si no tuvieran nada se hubiera archivado la causa, pero como si tienen le han impuesto medidas cautelares.

No van a prisión provisional porque no hay riesgo de pérdida de pruebas tras los registros realizados y tampoco ve riesgo de fuga.

La prisión provisional es una medida excepcional, no es ordinaria por tener pruebas de delitos

pepel
¿Hasta cuándo?

angelitoMagno
#4 Pues lo normal sería que hasta que hubiera condena firme. Si hay evidencias muy fuertes contra ella y la fiscalía pide una pena muy alta, es posible que entrara en prisión antes de que se iniciara el juicio, pues una solicitud muy alta de pena suele aparejar un aumento del riesgo de fuga.


