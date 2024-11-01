edición general
28 meneos
35 clics

Los jueces de instrucción de Madrid emiten un comunicado conjunto de apoyo a Peinado y cargan contra Bolaños

Los jueces de instrucción de Madrid emiten un comunicado conjunto de apoyo a Peinado y cargan contra Bolaños

| etiquetas: bolaños , begoña , separacion , poderes
23 5 0 K 187 politica
17 comentarios
23 5 0 K 187 politica
Comentarios destacados:      
#2 Strandedandbored
Cuando la justicia española no puede dar más vergüenza, van y hacen esto.
18 K 232
sotillo #4 sotillo
#2 Se creen que esto les salvará de la vergüenza y no se puede caer más bajo, es físicamente imposible
4 K 66
calde #8 calde *
#6 #4 #2 #3 Es que si eres juez, y ves todo el poder que tienes, que nadie te puede decir nada sobre cómo haces tu trabajo, pues te acostumbras. Y cuando algunos "mierdecillas", "perroflautas", empiezan a protestar, pues te parece mal. Joder, que tú eres un semidios, cómo se atreven! Al calabozo con esa chusma!

Lo de defender la democracia... pues no siempre te acuerdas de esas cosas... minucias.
1 K 26
mmlv #3 mmlv
La actuación de Peinado no resiste el más mínimo análisis, estos jueces demuestran que anteponen su hooliganismo a su rigor profesional... exactamente como Peinado
4 K 82
Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
Separación de poderes. Democracia plena. xD xD xD xD
3 K 54
Chinchorro #7 Chinchorro
#6 Si, los herederos directos de los afines al régimen dejaron muy claro que querían separación... en concreto, separarse de los que no fueran de su casta, de su club de golf y de su congregación del Opus.
0 K 12
#1 Cincocuatrotres
He estado buscando esta noticia y me ha parecido raro que algo de tanta importancia no se haya subido, es como si habria un sesgo informativo
2 K 37
kolme #5 kolme
#1 Hubiera o hubiese.

Por cierto, en todos los sitios hay sesgos. No es necesariamente algo malo.
0 K 9
#12 Cincocuatrotres
#5 he dicho sesgo por ser suave, temo a los linchadores
0 K 8
pepel #13 pepel
¿Alguien sabe si se han puesto la Toga para emitir el comunicado?
0 K 18
#15 Mandri20 *
Bueno, ya no hará falta buscar la mierda entre la mugre, ya ha salido ella sola.

Al final, la mierda flota.

Lista de jueces a inhabilitar, completada.
0 K 13
#16 konde1313
Se creen que Bolaños es el “problema”, claro.

Señorías, lo que ha dicho Bolaños lo pensamos la mayoría. Lo de Peinado es una vergüenza que está afectando a la credibilidad y respeto por el poder judicial. La opinión que tenemos Peinado (y de Castellón) es la opinión que empezamos a tener de todos ustedes sin distinción. Pónganse las pilas.
0 K 12
#14 luckyy
Pues menuda basura que instruye los juicios
0 K 11
millanin #11 millanin
Confirmando que están a favor del que pueda hacer que haga.
0 K 8
#9 Cincocuatrotres *
Donde estan los jueces que se avergonzaban de la instruccion de Peinado? segun Bolaños. Hoy sus compañeros, los jueces de instrucción de Madrid han emitido un comunicado de apoyo al juez Peinado. Mintió entonces Bolaños?
0 K 8
#17 konde1313
#9 Siguen avergonzados, por eso no abren la boca. Que Bolaños dijera que muchos jueces criticaban la instrucción de Peinado era echarles un capote a los jueces. Si lo que dijo Bolaños me era cierto… madre mía, qué “Justicia“.
0 K 12
#10 hackerman
Son sus costumbres, wiiiiiiu
0 K 7

menéame