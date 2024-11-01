Juan del Val responde a los que ponen en duda su Premio Planeta: "No se puede criticar una novela que aún no ha salido"

El pasado 15 de octubre se dio a conocer el Premio Planeta 2025, que este año ha recaído sobre Juan del Val. Tras el fuerte aluvión de críticas por haber premiado una vez más a alguien perteneciente a la casa de Atresmedia, el escritor ha respondido de forma contundente a aquellos que ponen en duda la credibilidad del galardón. "No se puede cuestionar un Premio Planeta a una novela cuando esta aún no ha salido", ha expresado en La Roca Juan del Val, al que le parece paradójico que muchos tengan esa opinión cuando aún nadie ha podido leerla.