Juan del Val responde a los que ponen en duda su Premio Planeta: "No se puede criticar una novela que aún no ha salido"

El pasado 15 de octubre se dio a conocer el Premio Planeta 2025, que este año ha recaído sobre Juan del Val. Tras el fuerte aluvión de críticas por haber premiado una vez más a alguien perteneciente a la casa de Atresmedia, el escritor ha respondido de forma contundente a aquellos que ponen en duda la credibilidad del galardón. "No se puede cuestionar un Premio Planeta a una novela cuando esta aún no ha salido", ha expresado en La Roca Juan del Val, al que le parece paradójico que muchos tengan esa opinión cuando aún nadie ha podido leerla.

Comentarios destacados:    
#5 Suleiman
Se conoce sus novelas previas y se puede decir que eran una puta mierda. Aquí tenemos un ejemplo de su alta literatura.  media
Veelicus #11 Veelicus
#5 A la altura de un niño de 10 años... madre mia... algun dia se sabra quien ha escrito el libro realmente, porque como se lo hayan dado a algo de este nivel...
ingenierodepalillos #13 ingenierodepalillos
#11 Perdona, pero tengo un relato corto escrito sobre esa edad que le da trescientas vueltas y no soy un buen escritor.
Veelicus #8 Veelicus
Se critica que una editora que da un premio se lo de a alguien que trabaja para ella.
Esto hace que el premio huela muy mal.
En los premios serios ningún familiar ni trabajador de una empresa que da un premio opta a ganar dicho premio
Escafurciao #9 Escafurciao
#8 por segunda vez y siendo el "mejor premio literario del mundo"
#6 Pivorexico *
Se debería sentir alagado , están imitando sus costumbres "opinar desde un sesgo ,sin tener ni puta idea"
Eibi6 #7 Eibi6
Ni siquiera la han leído los señores del jurado{troll}
ayatolah #10 ayatolah
¿Está insinuando que que novela se la ha escrito otra persona? Porque un vuelco tan grande en su escritura como para que la nueva sea digerible (y ya no digamos premiada), sería algo nunca visto.
#14 Albarkas
Pero si podemos criticar a su autor y a quienes le han concedido el premio. Porque es un mamoneo descarado de los que otorgan un año el premio al "polémico", otro año a la nobel de literatura Sonsoles...
JackNorte #3 JackNorte *
Pero si se puede premiar y valorar las que no se han leido y darles premios. El mismo criterio para dar premios que para opinar sobre ellas.
Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
Ahí tiene toda la razón.
emmett_brown #2 emmett_brown *
No se critica la novela. Se critica al autor y repentino rapto de inspiración creadora.
Judío_Bellingham #4 Judío_Bellingham
Eso es verdad.
Enero2025 #12 Enero2025
Que osadía más grande que un facha escriba un libro y encima le den un premio.
Que será lo próximo, facha cómo premio Nobel…
