edición general
9 meneos
9 clics
Juan Carlos I, galardonado en Francia, lanza un mensaje a España: "He sido fiel a los sentimientos de mi vida, también a la debilidad y los errores"

Juan Carlos I, galardonado en Francia, lanza un mensaje a España: "He sido fiel a los sentimientos de mi vida, también a la debilidad y los errores"

¿Qué ha dicho? El emérito ha afirmado en la Asamblea Nacional gala que "nadie es profeta en su tierra": "Siempre habrá diferentes opiniones y juicios sobre acontecimientos pasados", ha expuesto.

| etiquetas: juan , carlos , rey , emérito , francia , premio
9 0 0 K 113 politica
20 comentarios
9 0 0 K 113 politica
Comentarios destacados:    
vicus. #2 vicus.
Ha sido fiel en todo menos menos a España y los españoles y menos aún a su mujer, que tiene una cornamenta que no le cabe en palacio, y hacienda tampoco, por supuesto.
4 K 75
#4 kaos_subversivo
Ha sido un ladrón. Punto
5 K 62
Lamantua #6 Lamantua
#4 Ha sido..? Aún sigue.
0 K 9
tul #18 tul
#6 ladron si, pero nada de "punto", a eso hay que añadirle unos cuantos terminos mas, como asesino por ej
0 K 13
#15 candonga1
#4 Es, es... todavía sigue, como las pilas del conejito de Duracell.
0 K 19
JackNorte #9 JackNorte *
Fiel a lo tuyo traidor al resto. Por eso no quieres volver fiscalmente , porque saber que en lo de contribuir para lo publico eres un fraude.
Aunque vuelvas toda tu estirpe se beneficiara de tus fraudes y robos con esa sociedad que has montado en ese reino absolutista y paraiso fiscal.
Pero claro cuando caen bombas hasta los reyes que dicen que les gustan las guerras huyen.
Un borbon mas de una estirme de borbones. Digno de su estirpe sin duda. Ladrones
3 K 56
josde #7 josde
23F nada claro que papel desempeño también, todo tan oscuro como la muerte de su hermano mayor accidentalmente.
1 K 31
#17 Marisadoro
"He sido fiel a los errores"
Y tanto.
1 K 24
makinavaja #3 makinavaja
En España ya estamos hartos de borbones ladrones.... vete a donde te aguanten por tu dinero...
1 K 22
Sabaoth #11 Sabaoth
Que se lo queden en Francia. Les devolvemos a sus Borbones…
1 K 22
Jointhouse_Blues #12 Jointhouse_Blues
Anda a cagar ya, putero borracho.
1 K 21
Lamantua #5 Lamantua
Y la Constitución cuando la juras/prometes..? Ya va siendo hora.
1 K 20
#14 LuigiR
De no tener inmunidad estaría en la cárcel
1 K 20
pitercio #8 pitercio
¡Qué fiera el tío! Está medio muerto y sigue con los embustes, ambición y desvergüenza. Sin duda estamos ante una estirpe especial de virus.
0 K 19
neiviMuubs #10 neiviMuubs
"Debo ser fiel a todo lo que ha sido parte de mi vida."

Acto seguido, seguramente pidió una señorita de compañía.
1 K 15
#20 XXguiriXX
Buen ejemplo de cuan genética y culturalmente degradados están ciertos linajes “nobles”.
0 K 12
#19 Jesusor
No falla.
Estos siempre cometen "errores" con los que se forran a manos llenas.
0 K 11
#16 BoosterFelix
La mas barata de Europa, y más barata que la república.

No seáis tan tiquismiquis. ¿Qué mas da que los Borbones nos roben algunos miles de milloncetes al año, si a cambio gracias a la monarquía España es una superpotencia avanzada, de prosperidad y desarrollo, donde los españoles no conocen ni la precariedad ni la pobreza?

Y recordad también que los Borbones son los mejores gobernantes que podéis tener, porque no ha habido ni un solo Borbón en toda la historia de los Borbones en España que…   » ver todo el comentario
0 K 10
Lutin #1 Lutin
Cállese ya viejo degenerado y golfo, devuelva lo robado.
0 K 7
#13 spanishpig
Condecoran al Borbón por los servicios prestados a Francia por toda su dinastía.
0 K 6

menéame