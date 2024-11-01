Juan Carlos I, galardonado en Francia, lanza un mensaje a España: "He sido fiel a los sentimientos de mi vida, también a la debilidad y los errores"

¿Qué ha dicho? El emérito ha afirmado en la Asamblea Nacional gala que "nadie es profeta en su tierra": "Siempre habrá diferentes opiniones y juicios sobre acontecimientos pasados", ha expuesto.
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Aunque vuelvas toda tu estirpe se beneficiara de tus fraudes y robos con esa sociedad que has montado en ese reino absolutista y paraiso fiscal.
Pero claro cuando caen bombas hasta los reyes que dicen que les gustan las guerras huyen.
Un borbon mas de una estirme de borbones. Digno de su estirpe sin duda. Ladrones
Y tanto.
Acto seguido, seguramente pidió una señorita de compañía.
Estos siempre cometen "errores" con los que se forran a manos llenas.
No seáis tan tiquismiquis. ¿Qué mas da que los Borbones nos roben algunos miles de milloncetes al año, si a cambio gracias a la monarquía España es una superpotencia avanzada, de prosperidad y desarrollo, donde los españoles no conocen ni la precariedad ni la pobreza?
Y recordad también que los Borbones son los mejores gobernantes que podéis tener, porque no ha habido ni un solo Borbón en toda la historia de los Borbones en España que… » ver todo el comentario