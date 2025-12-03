·
2
62
clics
62
clics
Una joven española indignada con la Inteligencia Artificial (IA): “Me ha quitado mi trabajo de traductora”
“Soy traductora de español e inglés al francés. La Inteligencia Artificial me está quitando mucho trabajo y voy a tener que cambiar de tarea”, afirma desanimada.
|
etiquetas
:
joven
,
española
,
indignada
,
inteligencia
,
artificial
,
ia
,
trabajo
1
1
4
K
-2
actualidad
31 comentarios
actualidad
Comentarios destacados:
#2
nemesisreptante
Juraría que tengo un comentario en meneame como hará 10 años diciendo que el trabajo de traductor tiene los días contados hundido a negativos.
9
K
97
#7
rojo_separatista
#2
, no te vayas tan lejos, hace menos de un mes decían que también era imposible.
0
K
15
#14
Supercinexin
#7
Colega, quien hace menos de un mes dijera eso es que no ha visto una IA ni en dibujos en el telediario, ni ha usado una nunca, vamos. Hace un mes y hace 12 también.
0
K
17
#23
Semar80
#14
todavía los tienes a patadas diciendo que solo escupen datos, verás como me salta alguno
0
K
6
#8
JackNorte
*
#2
Yo esos diez años estaba esperando justamente este momento , porque viajar sin entender lo que oyes no es lo mismo, ahora solo faltan mis millones
Lo mas comico es lo de la comunidad europea y el "problema" con los costos de traducion hace dos dias
1
K
19
#26
Tiranoc
#8
No ha escrito diez años, ha escrito 2
0
K
7
#19
ChatGPT
*
#2
normalmente estar hundido a negativos es garantía de haber acertado
Toma, mi negativo.
0
K
11
#27
edgard72
#2
www.meneame.net/story/dilema-ingles-solo-hablar-ingles/c019#c-19
1
K
19
#29
nemesisreptante
#27
joder
0
K
11
#5
Prusianodelsur
Podemos entonces dejar de aprender inglés y usar esas horas para aprender otros conocimiento como hacen usanos y anglos?
1
K
23
#10
alcama
#5
Of course
0
K
6
#11
PerritaPiloto
#5
¿Como por ejemplo geografía?
1
K
18
#16
Tailgunner
#5
sinceramente, sí...
0
K
6
#17
Supercinexin
*
#5
Y también podemos por fin traducir todas las intervenciones de Vox en el Congreso al Catalán y al Vascuence. En tiempo real y sin necesidad de despilfarros en traductores.
0
K
17
#24
juanac
#5
La traducción en tiempo real es cuestión de tiempo. Pero no sé si alguna vez será igual estar con alguien en un bar así
0
K
10
#30
u_1cualquiera
#24
así será. Sin hablar de marcas, usé unos auriculares que traducían en “tiempo real” a un compañero inglés conduciendo y diciendo barbaridades y, con un lag de 2 o 3 segundos, me traducía p perfectamente lo que decía, con tacos y todo. A mi me daba la risa
0
K
11
#1
Presi007
Relacionada
www.meneame.net/story/traductora-no-corta-hablar-trabajo-podia-ganar-m
0
K
18
#13
doramono
#1
aquí el vídeo:
www.tiktok.com/@talentmatch.es/video/7575118893581225238
0
K
20
#3
salteado3
Realmente son trabajos que para un 99% de los usos actuales una IA va que chuta.
0
K
13
#6
obmultimedia
#3
si es para traducciones literales, ok.
Si es para adaptar textos ( libros, guiones, ect...) entonces van a seguir siendo útiles los traductores.
3
K
27
#9
nemesisreptante
#6
se necesita alguien que supervise la traducción y poco más, va a poder hacer 30 traducciones en lo que antes hacía una.
3
K
42
#25
DocendoDiscimus
#9
Según tengo entendido, ya se usaban softwares para traducción que básicamente hacían la traducción y el traductor revisaba y se ocupaba de la interpretación.
0
K
10
#12
salteado3
#6
Ya casi son perfectas, son capaces de traducir giros modales e incluso a variantes lingüísticas del español y otros idiomas, incluso hacer notas del traductor para contenidos ambiguos.
Desde luego para algo muy crítico necesitan supervisión, pero no va a haber necesidad de tantos traductores como hasta ahora habían.
A mí me parece muy interesante la democratización de las lenguas. Ahora puedo leer un texto en polaco o en islandés que de otra forma me hubiera perdido.
0
K
13
#28
Moteplass
#3
hace años, pre pandemia, un amigo traductor técnico me contaba que ya no le daban manuales a traducir, solo le daban manuales traducidos a corregir, porque el trabajo inicial ya lo hacian los ordenadores.
1
K
17
#4
Katos
¡¡De la petanca no se puede vivir!!
0
K
11
#22
bigmat
*
Esto me recuerda cuando era muy muy joven cuando un vendedor de hielo a domicilio me decía no se que de los frigoríficos en las casas, que se quedaba sin trabajo.
Y el herrero de caballos le respondió que a él le decían lo mismo con los automóviles pero que para eso harían falta siglos o milenios.
0
K
7
#21
fremen11
Siempre les quedará hacerse traductores jurados
0
K
7
#31
u_1cualquiera
#21
y cantar “Like a wave”?
0
K
11
#15
Tailgunner
pero si en menéame me han dicho que no, que eso no es posible porque "patatas"... y los programadores ya podemos empezar a poner nuestras barbas a remojar aunque en meneame digan que "nono, imposipla!".. lol peor de todo que el 90% de meneantes es programador, con tanto tiempo libre cuando nos echen de patitas a la calle va a ser horroroso estar en menéame, serán muchos y a todas horas comentando y diciendo chorradas...
0
K
6
#18
doramono
*
#15
tendrán que buscar trabajos físicos, y menéame será solo para funcionarios.
0
K
20
#20
Sandilo
#15
Un altísimo % de meneantes se veía viviendo en una casa de un pueblo alejado comprada por menos de 20k y amplio jardín trabajando por la mañana en 100% full remote mientras comenta en MNM y por la tarde disfrutando de su huerto ecológico en una ensalada de chía.
Ahora se les ha desmontado el plan y rabian.
0
K
7
