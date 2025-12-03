edición general
Una joven española indignada con la Inteligencia Artificial (IA): “Me ha quitado mi trabajo de traductora”

“Soy traductora de español e inglés al francés. La Inteligencia Artificial me está quitando mucho trabajo y voy a tener que cambiar de tarea”, afirma desanimada.

31 comentarios
nemesisreptante #2 nemesisreptante
Juraría que tengo un comentario en meneame como hará 10 años diciendo que el trabajo de traductor tiene los días contados hundido a negativos. :roll:
9 K 97
rojo_separatista #7 rojo_separatista
#2, no te vayas tan lejos, hace menos de un mes decían que también era imposible.
0 K 15
Supercinexin #14 Supercinexin
#7 Colega, quien hace menos de un mes dijera eso es que no ha visto una IA ni en dibujos en el telediario, ni ha usado una nunca, vamos. Hace un mes y hace 12 también.
0 K 17
#23 Semar80
#14 todavía los tienes a patadas diciendo que solo escupen datos, verás como me salta alguno :roll:
0 K 6
JackNorte #8 JackNorte
#2 Yo esos diez años estaba esperando justamente este momento , porque viajar sin entender lo que oyes no es lo mismo, ahora solo faltan mis millones :-)
Lo mas comico es lo de la comunidad europea y el "problema" con los costos de traducion hace dos dias xD
1 K 19
#26 Tiranoc
#8 No ha escrito diez años, ha escrito 2 :troll:
0 K 7
ChatGPT #19 ChatGPT
#2 normalmente estar hundido a negativos es garantía de haber acertado xD

Toma, mi negativo. :troll:
0 K 11
nemesisreptante #29 nemesisreptante
#27 joder  media
0 K 11
#5 Prusianodelsur
Podemos entonces dejar de aprender inglés y usar esas horas para aprender otros conocimiento como hacen usanos y anglos?
1 K 23
alcama #10 alcama
#5 Of course
0 K 6
#11 PerritaPiloto
#5 ¿Como por ejemplo geografía?
1 K 18
#16 Tailgunner
#5 sinceramente, sí...
0 K 6
Supercinexin #17 Supercinexin
#5 Y también podemos por fin traducir todas las intervenciones de Vox en el Congreso al Catalán y al Vascuence. En tiempo real y sin necesidad de despilfarros en traductores.
0 K 17
#24 juanac
#5 La traducción en tiempo real es cuestión de tiempo. Pero no sé si alguna vez será igual estar con alguien en un bar así
0 K 10
u_1cualquiera #30 u_1cualquiera
#24 así será. Sin hablar de marcas, usé unos auriculares que traducían en “tiempo real” a un compañero inglés conduciendo y diciendo barbaridades y, con un lag de 2 o 3 segundos, me traducía p perfectamente lo que decía, con tacos y todo. A mi me daba la risa
0 K 11
salteado3 #3 salteado3
Realmente son trabajos que para un 99% de los usos actuales una IA va que chuta.
0 K 13
obmultimedia #6 obmultimedia
#3 si es para traducciones literales, ok.
Si es para adaptar textos ( libros, guiones, ect...) entonces van a seguir siendo útiles los traductores.
3 K 27
nemesisreptante #9 nemesisreptante
#6 se necesita alguien que supervise la traducción y poco más, va a poder hacer 30 traducciones en lo que antes hacía una.
3 K 42
DocendoDiscimus #25 DocendoDiscimus
#9 Según tengo entendido, ya se usaban softwares para traducción que básicamente hacían la traducción y el traductor revisaba y se ocupaba de la interpretación.
0 K 10
salteado3 #12 salteado3
#6 Ya casi son perfectas, son capaces de traducir giros modales e incluso a variantes lingüísticas del español y otros idiomas, incluso hacer notas del traductor para contenidos ambiguos.

Desde luego para algo muy crítico necesitan supervisión, pero no va a haber necesidad de tantos traductores como hasta ahora habían.

A mí me parece muy interesante la democratización de las lenguas. Ahora puedo leer un texto en polaco o en islandés que de otra forma me hubiera perdido.
0 K 13
#28 Moteplass
#3 hace años, pre pandemia, un amigo traductor técnico me contaba que ya no le daban manuales a traducir, solo le daban manuales traducidos a corregir, porque el trabajo inicial ya lo hacian los ordenadores.
1 K 17
#4 Katos
¡¡De la petanca no se puede vivir!!
0 K 11
bigmat #22 bigmat
Esto me recuerda cuando era muy muy joven cuando un vendedor de hielo a domicilio me decía no se que de los frigoríficos en las casas, que se quedaba sin trabajo.
Y el herrero de caballos le respondió que a él le decían lo mismo con los automóviles pero que para eso harían falta siglos o milenios. xD
0 K 7
#21 fremen11
Siempre les quedará hacerse traductores jurados
0 K 7
u_1cualquiera #31 u_1cualquiera
#21 y cantar “Like a wave”?
0 K 11
#15 Tailgunner
pero si en menéame me han dicho que no, que eso no es posible porque "patatas"... y los programadores ya podemos empezar a poner nuestras barbas a remojar aunque en meneame digan que "nono, imposipla!".. lol peor de todo que el 90% de meneantes es programador, con tanto tiempo libre cuando nos echen de patitas a la calle va a ser horroroso estar en menéame, serán muchos y a todas horas comentando y diciendo chorradas...
0 K 6
#18 doramono
#15 tendrán que buscar trabajos físicos, y menéame será solo para funcionarios.
0 K 20
Sandilo #20 Sandilo
#15 Un altísimo % de meneantes se veía viviendo en una casa de un pueblo alejado comprada por menos de 20k y amplio jardín trabajando por la mañana en 100% full remote mientras comenta en MNM y por la tarde disfrutando de su huerto ecológico en una ensalada de chía.

Ahora se les ha desmontado el plan y rabian.
0 K 7

