Un joven de Barcelona con un contrato de prácticas: “yo quiero vivir aquí y no lo voy a poder hacer. El precio medio del alquiler está por encima del salario mínimo”

Este joven relata las grandes dificultades que enfrentan los jóvenes para poder independizarse, obligados a irse de las grandes ciudades, aunque sean donde han nacido, lo que califica de “muy doloroso”.

| etiquetas: vivienda , alquiler , barcelona
3 comentarios
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Si los políticos a las ordenes de los de arriba, todos dejaron de construir vivienda pública a la vez para no aumentar la oferta y subir los precios, de esta manera con estos salarios los que vivimos y trabajamos aquí no podemos acceder a vivienda y somos sustituidos por guiris que pueden vivir y trabajar en remoto.

Ya sabéis, quejaros del tiempo en redes y bajamos precios
plutanasio #3 plutanasio
El no, pero otros si que pueden, de ahí los precios.
Chepacoleta #2 Chepacoleta
Siendo Warcelona le están haciendo un favor la verdad
