José Miguel, camarero que trabaja en Irlanda: “En España me pagaban 2,5 euros la hora, que son unos 750 euros al mes. Ahora cobro 547 euros a la semana, que son unos 2.200 euros al mes”

trabajo
,
españa
,
europa
actualidad
#2
veratus_62d669b4227f8
Lo de los sueldos en España es pa una huelga general que no me cabe duda de que nadie convocará.
#1
NPCMeneaMePersigue
Claro porque si cobras más los guiris no vienen, entonces hay que tener salarios bajos y precios de casas caros para que la elite satanica haga dinero
Entonces nosotros quejándonos del tiempo y del cambio climático en redes lo arreglamos!
#4
troymclure
Con 2.200 euros al mes en Irlanda no tienes ni para llegar al dia 10
#6
kosako
#4
Pues imagina con 750 en España.
#3
A.more
Un camarero en España no cobra 750 euros. Está noticia es una mierda
#5
desastrecolosal
#3
No tan fuerte Pedro!
