José Miguel, camarero que trabaja en Irlanda: “En España me pagaban 2,5 euros la hora, que son unos 750 euros al mes. Ahora cobro 547 euros a la semana, que son unos 2.200 euros al mes”

El testimonio de este joven muestra por qué cada vez más profesionales de la hostelería emigran a países europeos.

#2 veratus_62d669b4227f8
Lo de los sueldos en España es pa una huelga general que no me cabe duda de que nadie convocará.
3
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Claro porque si cobras más los guiris no vienen, entonces hay que tener salarios bajos y precios de casas caros para que la elite satanica haga dinero

Entonces nosotros quejándonos del tiempo y del cambio climático en redes lo arreglamos!
0
troymclure #4 troymclure
Con 2.200 euros al mes en Irlanda no tienes ni para llegar al dia 10
0
kosako #6 kosako
#4 Pues imagina con 750 en España.
1
A.more #3 A.more
Un camarero en España no cobra 750 euros. Está noticia es una mierda
0
desastrecolosal #5 desastrecolosal
#3 No tan fuerte Pedro!
0

