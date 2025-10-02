José Luis Marín, psiquiatra, sobre la esperanza de vida: “Es más importante el código postal que el código genético”

“Se sabe que en nuestra vida tiene mucha más importancia el código postal que el código genético”.Entre Pozuelo de Alarcón y el municipio de Parla, en línea recta puede haber quince kilómetros. Hay dos años de diferencia de expectativa de vida. Los determinantes sociales tienen muchísimo que ver con dónde está tu casa. La cantidad de árboles que tienes a tu alrededor. El ruido ambiental, el tiempo invertido en los desplazamientos...