José Luis Marín, psiquiatra, sobre la esperanza de vida: “Es más importante el código postal que el código genético”

“Se sabe que en nuestra vida tiene mucha más importancia el código postal que el código genético”.Entre Pozuelo de Alarcón y el municipio de Parla, en línea recta puede haber quince kilómetros. Hay dos años de diferencia de expectativa de vida. Los determinantes sociales tienen muchísimo que ver con dónde está tu casa. La cantidad de árboles que tienes a tu alrededor. El ruido ambiental, el tiempo invertido en los desplazamientos...

Skiner
Lo importante no es el código postal sino la cartera :take: que no diga pamplinas :troll:

tomeu
#1 Efectivamente. Estoy de acuerdo...pero no puedes ir mirando las carteras de la gente. En cambio segun el CP, ya puedes ver la cartera. Habrá excepciones, pero pocas

MoñecoTeDrapo
Esperanza, Esperanza.
Sólo sabes bailar cha cha cha.

Juantxi
Pues si vives en el mejor barrio estás satisfecho, pero el día en que te enteras que eres adoptado y de padres desconocidos... Te quedas sin el código genético ese y... :wall:

Imag0
Suena a cuñadez épica... pero está claro que ser rico ayuda, mucho.

Emotivo
Con dinerito el código postal es más bonito y mejor. Por eso los que no lo tienen votan ultra.


