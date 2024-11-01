José Elías, empresario: "estamos cambiando talento por mano de obra y nadie en España parece preocupado"

Mientras la población crece, también lo hace la salida de ciudadanos españoles al extranjero. A inicios de 2025, 3.045.966 españoles residían fuera del país. La cifra supone un aumento del 4,7% respecto a 2024, y en los últimos cinco años la emigración ha crecido cerca de un 15%. El grupo más afectado es el de los jóvenes en edad laboral, que representan casi el 70% de las nuevas salidas, evidenciando una tendencia que se consolida. "Se van perfiles con carrera universitaria formados por nosotros y entra gente sin formación".