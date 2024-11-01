edición general
4 meneos
19 clics
José Elías, empresario: "estamos cambiando talento por mano de obra y nadie en España parece preocupado"

José Elías, empresario: "estamos cambiando talento por mano de obra y nadie en España parece preocupado"

Mientras la población crece, también lo hace la salida de ciudadanos españoles al extranjero. A inicios de 2025, 3.045.966 españoles residían fuera del país. La cifra supone un aumento del 4,7% respecto a 2024, y en los últimos cinco años la emigración ha crecido cerca de un 15%. El grupo más afectado es el de los jóvenes en edad laboral, que representan casi el 70% de las nuevas salidas, evidenciando una tendencia que se consolida. "Se van perfiles con carrera universitaria formados por nosotros y entra gente sin formación".

| etiquetas: españa , inmigración , emigración , mano de obra , talento
3 1 0 K 68 Inmigración
10 comentarios
3 1 0 K 68 Inmigración
Comentarios destacados:    
Desideratum #3 Desideratum *
Entre otras cosas, José Elías, porque negreros como tú pagan una p*** m***** en nuestro país a ese talento que se está yendo fuera.
5 K 65
#5 DatosOMientes
#3 ¿Puedes indicar aquí cifras que cobran sus trabajadores?
0 K 10
Desideratum #7 Desideratum
#5 """Vista creada con IA

José Elías paga a sus trabajadores mediante <<< salarios competitivos que, aunque a veces parecen moderados, se complementan con beneficios adicionales como bonos, incentivos por rendimiento y descuentos en productos, especialmente en empresas como La Sirena, buscando recompensar el desempeño y la lealtad, aunque las cifras exactas varían según el puesto y la empresa. """

Interesante descripción del tipo de incentivo que paga el empresario español.

El típico sueldo base que es una basura, el palo, y de vez en cuando te doy un regalito cuando me sale de la huevada, y si me haces la pelota, la zanahoria.
0 K 20
#9 DatosOMientes
#7 Vamos, que no lo sabes pero hablas como si sí.
0 K 10
#10 okeil
#9 Te refieres a la IA, ¿no?, pues entonces en algún sitio se ha publicado, a ver si localizas el origen del bulo.
0 K 10
HAL9K #6 HAL9K
#3 Puta mierda. Puedes escribirlo con todas las letras.
0 K 10
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
el talento empresarial para cuándo... porque lo que estamos haciendo es cambiando "talendo" por rentistas y aquí nadie dice nada, no, Pepe? vete a cagar!
3 K 46
Gry #1 Gry
Las empresas españolas han estado durante décadas contratando gente con títulos universitarios para puestos que no requieren esa formación.

¿Ahora que tienen exactamente los perfiles que andan buscando se quejan?
2 K 40
AlienRoja #4 AlienRoja
Hola, creo que el corrector te ha hecho una mala pasada. Permíteme que lo escriba correctamente:

"Entre otras cosas, José Elías, porque negreros como tú pagan una puta mierda en nuestro país a ese talento que se está yendo fuera."

PD. Ambas palabras están en el diccionario. Las cosas claras y el chocolate espeso.
2 K 34
canduteria #8 canduteria
Esto pasa porque pagan salarios de mierda mientras exigen como salarios de oro.
0 K 6

menéame