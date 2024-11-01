edición general
José Carlos Ruiz, profesor de filosofía: "La frase ‘conócete a ti mismo’ de la autoayuda es muy cruel porque te aísla como ser humano y te responsabiliza de todo"

El problema, asegura José Carlos Ruiz, es que “los griegos, empezando por los atenienses, no tenían concepto del individuo. Entonces, cuando se dice conócete a ti mismo, no te están hablando de un individuo aislado que está en una especie de meditación autónoma, a ver quién es y hacia donde va”. Porque, de hecho, pensar que nuestra identidad no depende de las personas y contextos que nos rodean, es una completa idiotez.

#4 mcfgdbbn3 *
Conocerse a uno mismo es importante porque no todas las personas "estamos sacadas del mismo molde". Por un lado está la diversidad cerebral: además de los que somos neurotípicos, también están los que son autistas, los que son hiperactivos... incluso hay quienes combinan varias neurodivergencias. Aunque lo típico se ser NT, a quienes les haya tocado alguna ND lo tienen que tener en cuenta. Una persona autista es posible que sea muy monotrópica, así que no hay que forzarla (los demás o…   » ver todo el comentario
#3 alfinal
Creo que el artículo hace referencia a esta entrevista: www.youtube.com/watch?v=Ib41q6jAdjQ
Cantro #5 Cantro
Conocerse a uno mismo es el primer paso para que la gente sea responsable de sus actos

Que desde mi punto de vista es uno de los grandes males de la actualidad: siempre es culpa de otro
#1 Leclercia_adecarboxylata
Y habéis considerado la posibilidad de que quizás no TODO lo que decían los sabios griegos era sabio? O que incluso dijesen gilipolleces?
#2 Katos
#1 incluso hemos pensado que hacerse víctimas de todo no es bueno ni para tu futuro ni para las próximas generaciónes.

La apatía victimismo e irresponsabilidad esta asegurada. Ahora culpar a los griegos del siglo - 2 de tu actos... Lo que nos faltaba.

Si educas a adultos para que sean niños tienes niños.
#6 IngridPared
Lo siento por sus alumnos. Lástima.
