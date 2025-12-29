Joan Laporta estalla contra el arbitraje: "Es una vergüenza"  

Joan Laporta, presidente electo del Barça, está muy enfadado con los arbitrajes recibidos por el equipo azulgrana, tanto en la ida como en la vuelta de los cuartos de final de la Champions. Tras la eliminación europea del conjunto de Hansi Flick ante el Atlético de Madrid, con una expulsión de un jugador del Barça en cada partido, Laporta ha decidido dejar de ser presidente electo para ser presidente en toda regla y expresar su malestar. Así lo ha hecho en su visita a las pistas del Real Club de Tenis Barcelona para presenciar algún partido.