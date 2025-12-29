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Joan Laporta estalla contra el arbitraje: "Es una vergüenza"

Joan Laporta estalla contra el arbitraje: "Es una vergüenza"  

Joan Laporta, presidente electo del Barça, está muy enfadado con los arbitrajes recibidos por el equipo azulgrana, tanto en la ida como en la vuelta de los cuartos de final de la Champions. Tras la eliminación europea del conjunto de Hansi Flick ante el Atlético de Madrid, con una expulsión de un jugador del Barça en cada partido, Laporta ha decidido dejar de ser presidente electo para ser presidente en toda regla y expresar su malestar. Así lo ha hecho en su visita a las pistas del Real Club de Tenis Barcelona para presenciar algún partido.

| etiquetas: joan laporta , estallar , arbitraje , champions league , barcelona
5 1 5 K 25 actualidad
9 comentarios
5 1 5 K 25 actualidad
Ihzan #2 Ihzan
Juas, 18 años pagando al segundo de los arbitros y el jodio se queja. Ni el mundotoday :-D
7 K 65
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
No como el Madrid, que tiene el estamento arbitral plagado de socios y ex-jugadores.

¡cómo añoran la década de Plaza ... 9 ligas en 10 años! Al menos, han ganado el campeonato de España de piscinazos.
3 K 43
Glidingdemon #5 Glidingdemon
#3 le acabas de joder el día, la noche ya de encargan los alemanes, entre vikingos y culés a ver cuál llora más.
0 K 7
#1 concentrado
#0 ¿Dispuesto a quemar karma? :troll:
1 K 29
Lord_Cromwell #4 Lord_Cromwell *
#1 Siempre me sobra :foreveralone:
2 K 35
BertoltBrecht #8 BertoltBrecht
#4 no me lo cuentes, dice que ha sido una merienda de negreiros.
0 K 9
volandero #7 volandero *
Expulsiones de defensas del FCB en Champions en las 3 últimas temporadas (2023-2026):

2 Araujo (PSG, CHE)
2 Cubarsí (BEN, ATM)
2 Eric García (MON, ATM)

Expulsiones de defensas del FCB en La Liga en las 3 últimas temporadas (2023-26):

CERO

Otra de tantas curiosidades estadísticas de la Liga Negreira.
1 K 16
#9 Finneward
#7 Y lo peor de todo es que ninguna de las expulsiones es cuestionable. Todas son claras.
1 K 10

menéame