·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6700
clics
Trump se queda dormido en una reunión y es acusado por analistas de peerse delante de dos niñas [EN]
5811
clics
Otro lunático desbarre de Trump en Truth Social
7267
clics
Un búnker nuclear está «a pocos días» de caer al mar [Ing]
7510
clics
Increíble video, una primicia mundial, muestra a una tribu amazónica no contactada emergiendo de la selva
5082
clics
"Vendo Premio Nobel. Pocos kilómetros": los mejores memes de la humillación de Machado ante Trump
más votadas
273
Miles de personas protestan en Dinamarca contra la amenaza de Trump de anexionarse Groenlandia
383
Trump anuncia aranceles de hasta el 25% para los países europeos que se oponen a la anexión de Groenlandia: "Arriesgan la seguridad del planeta"
414
Vandalizan la tumba de las Trece Rosas con amenazas a Sarah Santaolalla
361
Europa se prepara para bloquear el acuerdo comercial con Estados Unidos tras las amenazas arancelarias de Trump por Groenlandia
370
Trump entrega la primera venta de petróleo robado a la empresa de su megadonante (EN)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
39
clics
Jesús, ingeniero español viviendo en Holanda: "Recomiendo venir porque en una semana tienes trabajo"
El salario mínimo en los Países Bajos para los mayores de 21 años es de 14,40 euros la hora, lo que equivale a 2.304 euros el mes en una jornada de 40 horas semanales.
|
etiquetas
:
trabajo
,
paises bajos
4
0
0
K
51
actualidad
19 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
0
0
K
51
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Lord_Cromwell
*
Ojo que no es como lo pintan
www.elconfidencial.com/mundo/europa/2025-11-25/trabajadores-migrantes-
www.equaltimes.org/ven-a-trabajar-a-paises-bajos?lang=es
www.elsaltodiario.com/precariedad/cincuenta-mil-trabajadores-espanoles
www.abc.es/economia/jovenes-espanoles-paises-bajos-denuncian-abuso-age
5
K
79
#4
soberao
*
#2
Cuando sales de España te conviertes en un extranjero y como extranjero tienes ese tipo de vida. Hay gente que por haber conocido a su pareja tiene medio pié metido en la sociedad y estará protegido (si va bien la relación), pero el que llega a la aventura se expone a que le exploten, y son países donde hay poco contacto social y se vive para trabajar. Si te va mal el trabajo estás listo y más si es una red que vive de la precariedad y se aprovecha de eso.
1
K
36
#14
LokoYo_
#4
YO creo que es muy distinto llegar a un país trabajando como ingeniero . En este caso, Holanda vas a cobrar mínimo 50K .
Que como repartidor de almacén, que cobras unos 12 euros la hora . Vamos que no hay color
0
K
7
#18
soberao
*
#14
Hay mucha gente con estudios superiores extranjeros trabajando de repartidor de almacén porque cuando llegas como inmigrante haces los trabajos de inmigrantes. Si trabajas de ingeniero es porque llevas tiempo allí estudiando y haciendo prácticas porque cuanto más bueno sea el sueldo y el trabajo mayor será la competencia con otros ingenieros del país y de los que llegan como tú del extranjero.
0
K
16
#3
Golan_Trevize
El vente a Alemania, Pepe de los tiempos modernos.
3
K
48
#5
delsegura
#3
yo llevo 15 años en Alemania. Y ahora no es necesario emigrar, actualmente yo estoy contratando a gente para trabajar en remoto. Se puede vivir en España con sueldo europeo
0
K
8
#1
NPCMeneaMePersigue
Veo bastantes videos en redes de españoles en Australia ganando 600 pavos al día.
Como trabajadores debemos hacer como hacen los ricos, hundir nuestra competencia es decir la gente que viene a trabajar a España hay que decirle que aqui se trabaja mal y se cobra mal, de esta manera al hundir en redes la demanda de trabajo en España obligamos a las empresas a pagar mas y mejor, sino pues se les hunde la economía
Es el mercado amigo
0
K
20
#6
Aokromes
#1
> ganando 600 pavos al día.
eso a mi me suena a bulo.
themigration.com.au/blog/average-salary-in-australia
youtooproject.com/blog/australia/profesiones-con-mejores-sueldos-en-au
es que ni aunque esos "600 pavos" fuesen "600 dolares australianos".
0
K
10
#12
LokoYo_
#6
600 euros al dia es el salario normal de freelance en IT en los países del norte de europa . 600 /8h = 75€/hora .
De 50€/hora para abajo ya se considera salario indio o basura. Asi que no lo veo una barbaridad .
Un salario freelance en grande empresas ya cobras 90-120€/ hora
0
K
7
#17
Bl4ckAngel
#6
Y el precio medio de la vivienda son 470.000 euros...eso cuadra con el salario
0
K
5
#19
Aokromes
#17
en mi ciudad, los pisos solian costar 300 000 euros y ya te digo que no conozco a nadie que gane 400 euros al dia.
0
K
10
#7
Huaso
#1
vaaamooooh!! Otro comentario para terraplanistas y cuñaos!
El mercado no lo cambian los comentarios de 4 parguelas en foros de internet.
En España se cobra menos porque hay mucha más gente dispuesta a trabajar por ese salario. Primero porque hay más demanda que oferta laboral, y segundo porque hay una mayoría de oferta poco cualificada. Si a ello sumamos que el coste de la vida, hasta hace poco, no era tan caro como en los países del norte de Europa. Pues ahí tienes el “equilibrio”.…
» ver todo el comentario
0
K
12
#13
AlaarLowe
*
#1
obligamos a las empresas a pagar mas y mejor, sino pues se les hunde la economía
Los salarios dependen de la renta per capita y del PIB. Son aprox un 45-55% del PIB.
Por lo que, para que suban los sueldos, ha de subir la renta por habitante
La de Australia es 66.589 $ y la española, 34.045
. Poco más de la mitad. Por eso los sueldos son la mitad
Dejad de decir chorradas como que las empresas españolas son malvadas y las australianas son güenas'
es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Países_por_PIB_(nominal)_per_cápita
0
K
7
#8
Milmariposas
El mercado inmobiliario de Holanda no está tensionado ni ná...
0
K
18
#16
Huginn
#15
Es lo único cierto. Si ya mientes con lo de "grupo de trabajadores" no te digo con el resto. La foto podían haberla usado para Vogue
0
K
13
#11
Huginn
Pie de foto del artículo:
"Un grupo de trabajadores en Holanda"
Hasta aquí he leído
www.gettyimages.it/detail/foto/casual-discussion-between-coworkers-imm
0
K
13
#15
Aokromes
#11
Luogo: Rotterdam, Netherlands
0
K
10
#10
toshiro
Genial. Y los holandeses viniéndose a vivir aquí. A ver quién pierde más por el camino
0
K
10
#9
Bilardezz
irte de camarero a Holanda o fregar platos por menos de 2500 euros... lo comío por lo servío pishaaa pa eso me keo en Cai
0
K
6
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.elconfidencial.com/mundo/europa/2025-11-25/trabajadores-migrantes-
www.equaltimes.org/ven-a-trabajar-a-paises-bajos?lang=es
www.elsaltodiario.com/precariedad/cincuenta-mil-trabajadores-espanoles
www.abc.es/economia/jovenes-espanoles-paises-bajos-denuncian-abuso-age
Que como repartidor de almacén, que cobras unos 12 euros la hora . Vamos que no hay color
Como trabajadores debemos hacer como hacen los ricos, hundir nuestra competencia es decir la gente que viene a trabajar a España hay que decirle que aqui se trabaja mal y se cobra mal, de esta manera al hundir en redes la demanda de trabajo en España obligamos a las empresas a pagar mas y mejor, sino pues se les hunde la economía
Es el mercado amigo
eso a mi me suena a bulo.
themigration.com.au/blog/average-salary-in-australia
youtooproject.com/blog/australia/profesiones-con-mejores-sueldos-en-au
es que ni aunque esos "600 pavos" fuesen "600 dolares australianos".
De 50€/hora para abajo ya se considera salario indio o basura. Asi que no lo veo una barbaridad .
Un salario freelance en grande empresas ya cobras 90-120€/ hora
El mercado no lo cambian los comentarios de 4 parguelas en foros de internet.
En España se cobra menos porque hay mucha más gente dispuesta a trabajar por ese salario. Primero porque hay más demanda que oferta laboral, y segundo porque hay una mayoría de oferta poco cualificada. Si a ello sumamos que el coste de la vida, hasta hace poco, no era tan caro como en los países del norte de Europa. Pues ahí tienes el “equilibrio”.… » ver todo el comentario
Los salarios dependen de la renta per capita y del PIB. Son aprox un 45-55% del PIB.
Por lo que, para que suban los sueldos, ha de subir la renta por habitante
La de Australia es 66.589 $ y la española, 34.045. Poco más de la mitad. Por eso los sueldos son la mitad
Dejad de decir chorradas como que las empresas españolas son malvadas y las australianas son güenas'
es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Países_por_PIB_(nominal)_per_cápita
"Un grupo de trabajadores en Holanda"
Hasta aquí he leído
www.gettyimages.it/detail/foto/casual-discussion-between-coworkers-imm
Luogo: Rotterdam, Netherlands