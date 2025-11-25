edición general
4 meneos
39 clics
Jesús, ingeniero español viviendo en Holanda: "Recomiendo venir porque en una semana tienes trabajo"

Jesús, ingeniero español viviendo en Holanda: "Recomiendo venir porque en una semana tienes trabajo"

El salario mínimo en los Países Bajos para los mayores de 21 años es de 14,40 euros la hora, lo que equivale a 2.304 euros el mes en una jornada de 40 horas semanales.

| etiquetas: trabajo , paises bajos
4 0 0 K 51 actualidad
19 comentarios
4 0 0 K 51 actualidad
Comentarios destacados:    
#4 soberao *
#2 Cuando sales de España te conviertes en un extranjero y como extranjero tienes ese tipo de vida. Hay gente que por haber conocido a su pareja tiene medio pié metido en la sociedad y estará protegido (si va bien la relación), pero el que llega a la aventura se expone a que le exploten, y son países donde hay poco contacto social y se vive para trabajar. Si te va mal el trabajo estás listo y más si es una red que vive de la precariedad y se aprovecha de eso.
1 K 36
LokoYo_ #14 LokoYo_
#4 YO creo que es muy distinto llegar a un país trabajando como ingeniero . En este caso, Holanda vas a cobrar mínimo 50K .
Que como repartidor de almacén, que cobras unos 12 euros la hora . Vamos que no hay color
0 K 7
#18 soberao *
#14 Hay mucha gente con estudios superiores extranjeros trabajando de repartidor de almacén porque cuando llegas como inmigrante haces los trabajos de inmigrantes. Si trabajas de ingeniero es porque llevas tiempo allí estudiando y haciendo prácticas porque cuanto más bueno sea el sueldo y el trabajo mayor será la competencia con otros ingenieros del país y de los que llegan como tú del extranjero.
0 K 16
Golan_Trevize #3 Golan_Trevize
El vente a Alemania, Pepe de los tiempos modernos.
3 K 48
#5 delsegura
#3 yo llevo 15 años en Alemania. Y ahora no es necesario emigrar, actualmente yo estoy contratando a gente para trabajar en remoto. Se puede vivir en España con sueldo europeo
0 K 8
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Veo bastantes videos en redes de españoles en Australia ganando 600 pavos al día.

Como trabajadores debemos hacer como hacen los ricos, hundir nuestra competencia es decir la gente que viene a trabajar a España hay que decirle que aqui se trabaja mal y se cobra mal, de esta manera al hundir en redes la demanda de trabajo en España obligamos a las empresas a pagar mas y mejor, sino pues se les hunde la economía

Es el mercado amigo
0 K 20
Aokromes #6 Aokromes
#1 > ganando 600 pavos al día.

eso a mi me suena a bulo.

themigration.com.au/blog/average-salary-in-australia
youtooproject.com/blog/australia/profesiones-con-mejores-sueldos-en-au

es que ni aunque esos "600 pavos" fuesen "600 dolares australianos".
0 K 10
LokoYo_ #12 LokoYo_
#6 600 euros al dia es el salario normal de freelance en IT en los países del norte de europa . 600 /8h = 75€/hora .
De 50€/hora para abajo ya se considera salario indio o basura. Asi que no lo veo una barbaridad .
Un salario freelance en grande empresas ya cobras 90-120€/ hora
0 K 7
Bl4ckAngel #17 Bl4ckAngel
#6 Y el precio medio de la vivienda son 470.000 euros...eso cuadra con el salario
0 K 5
Aokromes #19 Aokromes
#17 en mi ciudad, los pisos solian costar 300 000 euros y ya te digo que no conozco a nadie que gane 400 euros al dia.
0 K 10
Huaso #7 Huaso
#1 vaaamooooh!! Otro comentario para terraplanistas y cuñaos!

El mercado no lo cambian los comentarios de 4 parguelas en foros de internet.

En España se cobra menos porque hay mucha más gente dispuesta a trabajar por ese salario. Primero porque hay más demanda que oferta laboral, y segundo porque hay una mayoría de oferta poco cualificada. Si a ello sumamos que el coste de la vida, hasta hace poco, no era tan caro como en los países del norte de Europa. Pues ahí tienes el “equilibrio”.…   » ver todo el comentario
0 K 12
AlaarLowe #13 AlaarLowe *
#1 obligamos a las empresas a pagar mas y mejor, sino pues se les hunde la economía

Los salarios dependen de la renta per capita y del PIB. Son aprox un 45-55% del PIB.

Por lo que, para que suban los sueldos, ha de subir la renta por habitante

La de Australia es 66.589 $ y la española, 34.045. Poco más de la mitad. Por eso los sueldos son la mitad

Dejad de decir chorradas como que las empresas españolas son malvadas y las australianas son güenas' :-D

es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Países_por_PIB_(nominal)_per_cápita
0 K 7
Milmariposas #8 Milmariposas
El mercado inmobiliario de Holanda no está tensionado ni ná... :roll:
0 K 18
Huginn #16 Huginn
#15 Es lo único cierto. Si ya mientes con lo de "grupo de trabajadores" no te digo con el resto. La foto podían haberla usado para Vogue
0 K 13
Huginn #11 Huginn
Pie de foto del artículo:

"Un grupo de trabajadores en Holanda"

Hasta aquí he leído

www.gettyimages.it/detail/foto/casual-discussion-between-coworkers-imm
0 K 13
Aokromes #15 Aokromes
#11
Luogo: Rotterdam, Netherlands
0 K 10
toshiro #10 toshiro
Genial. Y los holandeses viniéndose a vivir aquí. A ver quién pierde más por el camino
0 K 10
Bilardezz #9 Bilardezz
irte de camarero a Holanda o fregar platos por menos de 2500 euros... lo comío por lo servío pishaaa pa eso me keo en Cai
0 K 6

menéame