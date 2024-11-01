Jesús Eguiguren: "España no ha sabido celebrar el fin de ETA"

El histórico dirigente del Partido Socialista de Euskadi publica sus memorias políticas justo 25 años después del inicio de las conversaciones secretas con Arnaldo Otegi en el caserío de Txillarre que acabaron por conducir al final de la banda terrorista ETA
| etiquetas: jesús egiguren , eta , psoe , euskadi , paz , terrorismo , arnaldo otegi
"Las derechas españolas y vasca se mantuvieron completamente al margen de ese proceso. El PNV no se involucró de manera protagonista en ese final y el PP ya recordamos lo que hizo. Los socialistas estuvimos muy solos y la ofensiva dialéctica de la derecha creo que nos hace no sacar suficiente pecho de lo logrado. Creo que todo eso ha ayudado a que, al final, las derechas se sientan en cierta forma excluidas de esta conquista. Y que el éxito y el relato lo haya capitalizado principalmente Bildu. España no ha sabido celebrar el fin de ETA. "
Por cierto Eguiguren, infinitas gracias, pocos saben cuan importante fue tu participación en el final de ETA, se fue ETA y te fuiste tu, como si hubiera sido tu única misión en política.
Y gracias a los franquistas, esas razones aumentaran.
Bien, hecho ezpañistan
Pero dudo que al PP le hubiera tenido a cuenta finalizar ETA. Les sale más rentable mantener un enemigo "común", ya sea ETA, el prosses o lo que sea.
Así pueden robar mientras aseguran que lo hacen por el bien o la unidad de España.
Para ciertos políticos y partidos fue un día a olvidar, tanto que para ellos nunca existió el fln de ETA
Que Bildu sea parte de los partidos de gobierno es un puñal en el pecho a las víctimas incluyendo las del PSOE.