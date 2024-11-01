edición general
Jesús Eguiguren: "España no ha sabido celebrar el fin de ETA"

El histórico dirigente del Partido Socialista de Euskadi publica sus memorias políticas justo 25 años después del inicio de las conversaciones secretas con Arnaldo Otegi en el caserío de Txillarre que acabaron por conducir al final de la banda terrorista ETA

Cierto partido político sacaba mucho rédito de su actividad, y eso les duele todavía, tanto, que se empeñan en resucitar al fantasma a la mínima oportunidad.
Benu #1 Benu
Me parece muy clarificador este párrafo:
"Las derechas españolas y vasca se mantuvieron completamente al margen de ese proceso. El PNV no se involucró de manera protagonista en ese final y el PP ya recordamos lo que hizo. Los socialistas estuvimos muy solos y la ofensiva dialéctica de la derecha creo que nos hace no sacar suficiente pecho de lo logrado. Creo que todo eso ha ayudado a que, al final, las derechas se sientan en cierta forma excluidas de esta conquista. Y que el éxito y el relato lo haya capitalizado principalmente Bildu. España no ha sabido celebrar el fin de ETA. "
mmlv #3 mmlv
Algunos parece que no tenían motivo de celebración con la desaparición de ETA
Kantinero #6 Kantinero *
El PP lo mantiene vivo, es su soporte vital, le tienen envidia absoluta a ZP por no haber podido acabado ellos con ETA
Por cierto Eguiguren, infinitas gracias, pocos saben cuan importante fue tu participación en el final de ETA, se fue ETA y te fuiste tu, como si hubiera sido tu única misión en política.
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo *
a ver, Jesús, todos sabíamos y hemos comprobado con el paso del tiempo, que el hecho de que ETA siguiera existiendo generaba mucha más rentabilidad, social, económica, política, etc. para la camada de buitres patriotas, que el hecho de que haya dejado de existir. si tú y muchos más como tú esperábais que hubiera celebraciones por el triunfo de la democracia sobre la violencia y blablablá, es que no conocías bien a esa camada de buitres. cómo será la camada que para la mayoría ETA sigue…   » ver todo el comentario
azathothruna #5 azathothruna
ETA habra muerto, pero no las razones de por que nacio.
Y gracias a los franquistas, esas razones aumentaran.
Bien, hecho ezpañistan
#7 daniMate
Si el fin de ETA se hubiera producido dentro de un Gobierno del PP sería fiesta nacional.

Pero dudo que al PP le hubiera tenido a cuenta finalizar ETA. Les sale más rentable mantener un enemigo "común", ya sea ETA, el prosses o lo que sea.

Así pueden robar mientras aseguran que lo hacen por el bien o la unidad de España.
TripleXXX #8 TripleXXX
¿Celebrar?
Para ciertos políticos y partidos fue un día a olvidar, tanto que para ellos nunca existió el fln de ETA
#9 Katos
Nos hemos bajado los pantalones ante los etarras y estamos olvidando su existencia.

Que Bildu sea parte de los partidos de gobierno es un puñal en el pecho a las víctimas incluyendo las del PSOE.
Urasandi #10 Urasandi
#9 Otro nostálgico...
