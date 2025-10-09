El jefe negociador de Hamás: “EE UU y los mediadores nos han dado garantías de que la guerra ha terminado completamente”

El jefe del equipo negociador de Hamás en Egipto, Khalil al Hayya, ha asegurado este jueves por la tarde haber recibido “garantías de EE UU y de los países mediadores (Qatar y Egipto) de que la guerra ha terminado completamente”. Se espera que el Gobierno israelí apruebe en la reunión de esta tarde el visto bueno al alto el fuego propuesto por EE UU y acordado entre Hamás e Israel anoche.