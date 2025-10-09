edición general
8 meneos
10 clics
El jefe negociador de Hamás: “EE UU y los mediadores nos han dado garantías de que la guerra ha terminado completamente”

El jefe negociador de Hamás: “EE UU y los mediadores nos han dado garantías de que la guerra ha terminado completamente”

El jefe del equipo negociador de Hamás en Egipto, Khalil al Hayya, ha asegurado este jueves por la tarde haber recibido “garantías de EE UU y de los países mediadores (Qatar y Egipto) de que la guerra ha terminado completamente”. Se espera que el Gobierno israelí apruebe en la reunión de esta tarde el visto bueno al alto el fuego propuesto por EE UU y acordado entre Hamás e Israel anoche.

| etiquetas: hamas , israel , gaza , palestina
6 2 0 K 66 actualidad
17 comentarios
6 2 0 K 66 actualidad
Bourée #5 Bourée
#3 No, no son estúpidos pero cuando se juntan los bombardean.
2 K 35
Veelicus #4 Veelicus
#3 Claro que los han engañado, varias veces, por el plan de los sionistas es quedarse con todo, como estan haciendo ahora mismo en Cisjordania
3 K 33
#6 Turny
#4 Hamas organizacion que lleban 3 decadas luchado contra israel de pronto se dejan engañar. De pronto se han vuelto idiotas y no saben que hacen. Menos mal que estas tu para dar un faro de luz y avisarles que no firmen nada que los engañan.....
0 K 6
Veelicus #7 Veelicus *
#6 No se dejan engañar, es que no tienen otra opcion que aceptar, que es distinto, han perdido la guerra y lo saben, y asi al menos evitan que miles de compatriotas suyos sigan muriendo.
Edito para decir que voy a poner tu comentario en favoritos, para cuando Israel vuelva a atacar a los palestinos.
2 K 24
#9 Turny *
#7 Hamas acepta el acuerdo, todos los países arabes aceptan el acuerdo. Hasta Iran acepta el acuerdo. Pero ya sabes que Israel lo va incumplir en fin etiquétame cuando pase. Ha dia de hoy por ahora es una gran noticia este acuerdo de paz. Al menos para mi, si tu quieres que siga la lucha y la muerte ya cada uno....
0 K 6
Veelicus #11 Veelicus
#9 Estoy un poco hasta las pelotas de la gente que llega a conclusiones en base a los prejuicios que hay en su cabeza y no sobre lo que ha escrito su interlocutor.
¿En que parte de mi comentario te basas para decir que quiero que siga la lucha y la muerte?, insisto ¿En que parte de mi comentario te basas para decir que quiero que siga la lucha y la muerte?.

Yo deseo como el que mas que se termine el genocidio y tanto arabes como israelies puedan vivir en paz, pero no me fio nada, pero nada…   » ver todo el comentario
0 K 12
Spirito #13 Spirito
#7 Una guerra que jamás podían ganar.

Voy a decir algo descabellado pero: ¿Y si Hamás está en conchabeo con Israel y EEUU y como éstos no han conseguido sus objetivos de sacar de Gaza a todos los palestinos, han llegado a un acuerdo?
0 K 9
#15 Turny
#13 Hamas, fundada por Ahmed Yasín conchabado con israel. Dame el numero de tu camello que es de los buenos y el mio ultimaste flojea.
0 K 6
Spirito #16 Spirito
#15 xD

Bueno, que es un decir... que cosas más chungas se han visto entre esa mafia de alto standing.
0 K 9
makinavaja #14 makinavaja
Israel ha incumplido todos los tratados de paz que ha firmado, ha ignorado todas las leyes internacionales y directivas de la ONU... ¿Alguien espera que cumpla esto?
1 K 23
#17 Turny
#14 Hamas espera que si. Pero que sabrán ellos. Ni que llevaran 30 años dándose de palos con Israel. Probecitos que no saben nada, menos mal que termos occidentales que han visto muchas fotos de palestinos en la tele para orientares.
0 K 6
Andreham #2 Andreham
Hasta que empiece la siguiente la semana que viene.
1 K 21
#3 Turny
#2 Hamas que llevan años luchando contra Israel ven luz al final del tunel y tu en tu sofa ya sabes que no? ¿Son estúpidos los de hamas? ¿los han engañado?
0 K 6
Asimismov #10 Asimismov *
Me temo que una cosa es mentir y otra es llegar a estar engañado.
Dicen lo que todos quieren oír, pero saben muy bien que han ganado una victoria pírrica, mientras que la opinión pública internacional sigue cambiando de bando.
Es una salida en falso al conflicto, pero es una salida
0 K 12
#12 BurraPeideira_
Qué garantía le pueden dar Qatar y Egipto de que Israel no va a volver a atacar Palestina?
¿EEUU quiere que Palestina sea un estado con ciertos derechos? Desde cuándo, cómo y por qué?
Ahora bien, si todo esto es cierto y Trump consigue una paz duradera en Palestina yo ya no entiendo nada.
0 K 11
azathothruna #1 azathothruna
Ta mas tarao
Eso diria mi papa
0 K 11
#8 daniMate
¿Y entonces el hotelazo en Gaza para cuando?
0 K 10

menéame