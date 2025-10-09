El jefe negociador de Hamás: “EE UU y los mediadores nos han dado garantías de que la guerra ha terminado completamente”

El jefe del equipo negociador de Hamás en Egipto, Khalil al Hayya, ha asegurado este jueves por la tarde haber recibido “garantías de EE UU y de los países mediadores (Qatar y Egipto) de que la guerra ha terminado completamente”. Se espera que el Gobierno israelí apruebe en la reunión de esta tarde el visto bueno al alto el fuego propuesto por EE UU y acordado entre Hamás e Israel anoche.
Edito para decir que voy a poner tu comentario en favoritos, para cuando Israel vuelva a atacar a los palestinos.
¿En que parte de mi comentario te basas para decir que quiero que siga la lucha y la muerte?, insisto ¿En que parte de mi comentario te basas para decir que quiero que siga la lucha y la muerte?.
Yo deseo como el que mas que se termine el genocidio y tanto arabes como israelies puedan vivir en paz, pero no me fio nada, pero nada… » ver todo el comentario
Voy a decir algo descabellado pero: ¿Y si Hamás está en conchabeo con Israel y EEUU y como éstos no han conseguido sus objetivos de sacar de Gaza a todos los palestinos, han llegado a un acuerdo?
Bueno, que es un decir... que cosas más chungas se han visto entre esa mafia de alto standing.
Dicen lo que todos quieren oír, pero saben muy bien que han ganado una victoria pírrica, mientras que la opinión pública internacional sigue cambiando de bando.
Es una salida en falso al conflicto, pero es una salida
¿EEUU quiere que Palestina sea un estado con ciertos derechos? Desde cuándo, cómo y por qué?
Ahora bien, si todo esto es cierto y Trump consigue una paz duradera en Palestina yo ya no entiendo nada.
